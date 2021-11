V novomeškem Podbrezniku do 200 novih najemniških stanovanj

15.11.2021 | 16:15

Nekaj blokov je v Podbrezniku, v neposredni bližini Olimpijskega vadbenega centra, že zgrajenih. (foto: arhiv DL, B. B.)

Današnji podpis pogodbe (Foto Asja)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto, Stanovanjski sklad RS in novogoriško podjetje Projekt so v Novem mestu danes podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo petih večstanovanjskih objektov v Podbrezniku. V Novem mestu, kjer povpraševanje zadnja leta presega ponudbo stanovanj, se tako obeta do 200 novih najemniških stanovanj.

Novomeška občina bo sicer v Podbrezniku, kjer so med letoma 2007 in 2012 že zgradili nekaj stanovanjskih blokov, gradila dva stanovanjska bloka in stanovanjski sklad tri. Celotna naložba naj bi stala nekaj več kot devet milijonov, je po podpisu pogodbe povedal novomeški župan Gregor Macedoni.

Denar zadnjo bo občina skušala zagotoviti tudi s prijavo na razpis Stanovanjskega sklada RS, tako da ta naložba občinskega proračuna ne bo preveč obremenila, je ocenil župan.

Po njegovih besedah bodo naložbo zastavili v več korakih oz. fazno po funkcionalno zaključenih sklopih. Projektiranje projekta naj bi končali marca prihodnje leto. Podpis izvajalske pogodbe načrtujejo mesec kasneje oz. do konca aprila prihodnje leto, graditi pa naj bi začeli sredi prihodnjega leta, je dodal.

Podbreznik (Foto Asja)

V vsakem stanovanjskem bloku bo po približno 40 najemniških stanovanj. Med nekaj manj kot sto občinskimi pa bo šlo pretežno za neprofitna stanovanja, ki jih v Novem mestu najbolj primanjkuje. Del občinskih stanovanj bodo delno prilagodili bivanju starejših stanovalcev, z omenjeno naložbo pa naj bi začasno pokrili tovrstne občinske potrebe.

Sicer pa si lahko skupaj s stanovanjskimi gradnjami na novomeškem Brodu in v Dragah v Novem mestu v prihodnjih nekaj letih obetajo skupaj približno 500 novih najemniških in lastniških stanovanj, je še napovedal Macedoni.

Po občinskih podatkih bodo na zemljiščih v Podbrezniku, ki so bila del stečajne mase gradbenega podjetja Imos, zgradili pet stanovanjskih blokov s pripadajočo skupno podzemno garažo.

Komunalno opremo in zunanja avtomobilska parkirišča so zgradili že med prejšnjimi naložbami, prav tako dostop do gradbenih zemljišč. Na razpisu izbrani izvajalec pa bo stavbe oblikoval tudi s ciljem največje funkcionalnosti bivalnih enot, so še zapisali na novomeški občini.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Novomeški župan Gregor Macedoni o novih najemniških stanovanjih Novomeški župan Gregor Macedoni o novih najemniških stanovanjih