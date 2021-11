Ogenj uničil gospodarsko poslopje, delo tudi za reševalce

17.11.2021 | 07:00

Sinoči ob 19.29 je v Pišecah v občini Brežice gorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Pišece, Globoko, Bizeljsko in Dečno selo so zavarovali kraj dogodka, preprečili širjenje požara na stanovanjski objekt in ga pogasili. Leseno zidani objekt v izmeri okoli 10x6 metra je ogenj uničil. Reševalci NMP Brežice so na kraju nudili pomoč osebi, ki je izgubila zavest.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu LEVO TRIBUČE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KLOŠTER 2 , izvod leva stran proti pokopališču.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, izvod 4. PROTI OSOLNIKU;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2, izvod 3. KARLOVCI-ČRPALIŠČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA 2;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA 2;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠENTJERNEJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.