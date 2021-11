Krka padla v Domžalah

17.11.2021 | 07:50

Domžale - Košarkarji Krke so bili v 7. krogu Lige Nova KBM prvič poraženi. V Domžalah so sinoči izgubili s Heliosom z 80:86 (22:26, 13:22, 23:23, 22:15).

Helios Suns – Krka 86:80 (26:22, 22:13, 23:23, 15:22)

Krka: Stipčević 30 (7 as, 2 sk), Kosi 5 (8 sk, 2 as), Stipaničev 3, Škedelj 12 (9 sk), Lapornik 3 (4 sk, 6 as), Arapović 2, Gibbs 6, Macura 19 (10 sk), Klobučar.

Krkaši, ki so tokrat igrali brez Hasahna Frencha, Andrej Stavrova, Jureta Špana in Leona Stergarja, so začeli v petorki Rok Stipčević, Luka Lapornik, Miha Škedelj, Jakov Stipaničev in Jan Kosi. Domači so dosegli prvih šest točk na tekmi, sredi 4. minute pa so povedli z 11:4. Po minuti odmora so krkaši naredili delni izid 10:2 in so na začetku 6. minute povedli s 14:13. Že do konca prve četrtine so si domači ponovno priborili prednost, bilo je 26:22. Krkaši so dosegli prvih pet točk v drugi četrtini in povedli z 27-26, potem pa so domači z osmimi zaporednimi točkami ponovno ušli. Ob koncu 17. minute je bilo 34:31, potem pa je sledila serija domačih 14-0 in ob polčasu je bilo 48:35 za Helios.

Drugi polčasa so bolje odprli Krkini košarkarji, ki so do 25. minute trikrat približali na šest točk zaostanka. V drugi polovici tretje četrtine so prevladovali domači košarkarji, ki so po delnem izidu 12:3 v 29. minuti povedli za 15 (68:53) in po treh četrtinah vodili z 71:58. V zadnji četrtini so imeli dvakrat celo 16 točk prednosti, nazadnje v 34. minuti, ko je bilo 78:62. Krkaši se niso predali in so z osmimi zaporednimi točkami prepolovili zaostanek, po trojki Stipčevića pa so tri minute pred koncem zaostajali le še za pet točk (75:80). 49 sekund pred koncem je Kosi znižal na 80:83, za popoln preobrat pa je Novomeščanom zmanjkalo časa.

Izjava po tekmi: Dalibor Damjanović, trener Krke: ''Čestitke mojim fantom za borbo. Kljub temu, da smo zaostajali že za 16 točk, smo se vrnili, a več kot to nismo zmogli. Ostalih stvari ne želim komentirati.''

Krkaši bodo do reprezentančnega premora odigrali še eno tekmo, in sicer v AdmiralBet ABA ligi, kjer v soboto, 20. 11., ob 19.00 gostijo Borac iz Čačka.

* Izidi, 7. krog:

- petek, 12. november:

Nutrispoint Ilirija - ECE Triglav 87:57 (21:15, 45:29, 68:35)

- sobota, 13. november:

Ggd Šenčur - Rogaška 92:62 (18:18, 42:36, 72:47)

Šentjur - Zlatorog 99:95 (20:23, 46:52, 77:74)

- nedelja, 14. november:

Hopsi Polzela - Terme Olimia 82:90 (16:31, 44:54, 61:73)

- torek, 16. november:

Helios Suns - Krka 86:80 (26:22, 48:35, 71:58)

* Lestvica:

1. Helios Suns 7 6 1 596:531 13

2. Ggd Šenčur 7 6 1 610:524 13

3. Krka 7 6 1 634:531 13

3. Nutrispoint Ilirija 7 5 2 615:530 12

5. Terme Olimia 7 4 3 564:573 11

6. Hopsi Polzela 7 3 4 592:606 10

7. Rogaška 7 1 6 501:563 8

8. Šentjur 7 1 6 582:643 8

9. ECE Triglav 6 1 5 409:494 7

10. Zlatorog Laško 6 1 5 466:574 7

