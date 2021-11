V Brežicah podpisali pogodbo za gradnjo kolesarskih povezav do Krške vasi in Čateža ob Savi

17.11.2021 | 19:10

Današnji podpis pogodbe (fotografije: Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice, gradbeno podjetje CGP in njegov partner KOP Brežice so podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob cesti Krška vas-Čatež ob Savi. Pogodbena dela bodo stala nekaj več kot 2,77 milijona evrov. Vrednost celotnega projekta so ocenili na 3,3 milijona evrov. Za naložbo bodo dobili 1,3 milijona evrov evropske in državne podpore.

Dober milijon evrov bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj in nekaj več kot 260.000 evrov država, so po današnjem podpisu sporočili z brežiške občine.

Začetek gradnje je predviden v začetku prihodnjega leta. Rok za izvedbo gradbenih del poteče konec marca leta 2023, so dodali.

V okviru omenjene naložbe bo brežiška občina zgradila 1,6 kilometra nove kolesarske poti ob državni cesti R2-419 od območja gostilne Grič pri starem mostu prek Krke in naprej po naselju Velike Malence do Krške vasi.

Dodatni del kolesarske povezave bodo uredili po zdajšnjih javnih poteh in lokalnih cestah. Celotna dolžina kolesarske povezave bo ob zaključku projekta znašala najmanj 4,3 kilometra, vključevala pa bo še odsek od gradu Brežice po starih mostovih prek Save in Krke, ki se bo ob izteku krškega mosta navezal na omenjeni kolesarski stezi do Čateža ob Savi dolvodno in gorvodno do Krške vasi.

Brežiški župan Ivan Molan je po podpisu pogodbe ocenil, da gre za finančno in izvedbeno zahteven projekt, ki je ključnega pomena tako z vidika prometne varnosti kot širjenja kolesarskih povezav v občini oz. naprej v smeri proti Kostanjevici na Krki.

Brez evropskih in državnih sredstev občina sama takšnega projekta ne bi zmogla uresničiti, je še poudaril Molan.

M. K.