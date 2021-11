Covid v bolnišnicah - vsaka postelja šteje, kapacitete navite do skrajnosti; umrlo kar 23 bolnikov

Še vedno čakamo na morebiten preobrat, ko se bo krivulja obrnila navzdol, a epidemija novega koronavirusa v Sloveniji trenutno vztraja na platoju.

Slovenske zdravstvene službe so glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) včeraj potrdile 3662 novih primerov okužbe, kar je znova več kot preteklo sredo, ko je bilo pozitivnih 3570 oseb. Delež pozitivnih testov je bil sicer precej podoben, 39,7 odstotka včeraj in 39,4 odstotka preteklo sredo. Včeraj je bilo sicer pričakovano opravljenih precej večje število hitrih testov, saj se je začelo obvezno samotestiranje učencev in dijakov. Skupaj je bilo včeraj v Sloveniji opravljenih 70.523 hitrih testov, medtem ko jih je bilo v torek opravljenih 54.342, preteklo sredo pa 58.323.

Pri NIJZ še ocenujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 45.395. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 3269, 14-dnevno na 100.000 prebivalcev pa 2153. Sedemdnevno povprečje se je v primerjavi z dnevom prej zvišalo za 44, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa se je znižalo za 40 primerov.

Precej pomembnejši bodo zadnji podatki o zasedenosti slovenskih bolnišnic. Znano je, da v teh dneh šteje vsaka postelja, odgovorni pa so kapacitete že navili na skrajno točko. Po podatkih vlade je bilo včeraj hospitaliziranih 1095 covidnih bolnikov, od tega jih je 251 potrebovalo intenzivno nego.

Pri Sledilniku za covid-19 poročajo, da je bilo danes zjutraj v bolnišnicah hospitaliziranih 1104 covidnih bolnikov, intenzivno terapijo pa jih je potrebovalo 253. Podatki sledilnika še kažejo, da je včeraj umrlo kar 23 covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 77 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 17 na intenzivni terapiji. Sedem so jih sprejeli in šest odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 45 covidnih bolnikov, včeraj 44, enega na intenzivi - pet novih so sprejeli, dva odpustili, dva sta umrla.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 98, Kočevje 60, Črnomelj 44, Šentjernej 28, Metlika 22, Ribnica 17, Trebnje, Šmarješke Toplice in Škocjan 12, Semič 10, Žužemberk 7, Dolenjske Toplice in Šentrupert 5, Straža in Loški Potok 4, Mokronog Trebelno 3

Posavje - Krško 48, Sevnica 36, Brežice 21, Radeče 9, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli 6

