FOTO&VIDEO: Glas mladih dobil zmagovalce

21.11.2021 | 13:15

Adrijana (foto: M. L.)

Maks Koren (foto: M. L.)

Pamži (foto: ZIK Črnomelj)

Črnomelj - Na včerajšnji finalni prireditvi najstarejšega slovenskega festivala za mlade glasbenike, ki ga organizira ZIK Črnomelj, so zmagali Maks Koren iz Ljubljane s skladbo Prevrt nazaj v kategoriji Osnovnošolski Glas mladih, Adrijana iz Brežic s skladbo Najine tišine v kategoriji Avtorski Glas mladih in Pamži iz okolice Žalca s skladbo Nori na Majo v skupini Bendovski Glas mladih.

V finale so sicer uvrstili še Taja Jamnik (Trzin), Ekaterina Križaj (Ljubljana), in Glasbena skupina Žur (Gradac) v skupini osnovnošolski glas mladih; Lea Aram (Mozirje), Domen Brodarič (Novo mesto), Lina Cigler (Ravne na Koroškem), No heart beat (Črnomelj, Semič), Nejc Rac&Vane Skubic (Logatec) v kategoriji avtorski glas mladih ter Bajta 23 (Straža), EYP (Zgornja Besnica), Gospa Profesor (Šentjur), NO OFFENCE! (Ljubljana), Pamži (Žalec) in Plahi Experience (Dobrova). Včeraj v Kulturnem domu Črnomelj na finalni prireditvi se jih je predstavilo 13, ker nido nastopili Laee Aram ter skupini Gospa Profesor NO OFFENCE.

Nastope je ocenila strokovna komisija, ki so jo sestavljali Tina Marinšek, Bort Ross, Miha Guštin – Gušti, Rudi Vlašič in Bojan Cvjetićanin. Komisija je prispevala 60 odstotkov skupne ocene, 40 odstotkov glasov je prispevalo občinstvo preko spletnega glasovanja.

Prireditev so povezovale mlade belokranjske voditeljice Ivona Begović, Daša Schweiger, Neža Barič, Urška Kmetič in Nina Brunskole. V odmoru za štetje glasov so nastopile zmagovalke nekaterih dosedanjih festivalov Glas mladih, in sicer lanska zmagovalka ClaudiZu, Nina Suljić, zmagovalka iz leta 2019, s katero je nastopil Gašper Plut, in Stella (2017).

Prireditev so prenašali v živo na facebooku (Kulturni dom Črnomelj) in na YouTube kanalu ZIK Črnomelj.

»Vsi so bili zelo dobri, nekateri pa vrhunski,« je nastope ocenil Bort Ross.

M. L.

Galerija