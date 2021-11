Potapljači 'ujeli' bombe, gasilci pa - bika

21.11.2021 | 18:20

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Danes zjutraj ob 8.44 so v Dobravi pri Škocjanu, občina Šentjernej, potapljači Podvodne reševalne službe Novo mesto pod mostom v reki Krki našli neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske, Zahodnoštajerske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so odstranili in na kraju uničili tri ročne bombe, več nabojev različnega kalibra ter tulec topovske granate, vse italijanske in nemške izdelave, ostanek iz druge svetovne vojne. O najdbi so bile obveščene vse pristojne službe.

V Krki tudi sefi

Ob 11.37 so pri naselju Mihovica, občina Šentjernej, gasilci PGD Šentjernej s pomočjo vitla in dvigala iz reke Krke potegnili tri večje kovinske sefe. Pri akciji so sodelovali tudi potapljači Podvodne reševalne službe Novo mesto.

Lovili bika

Ob 9.33 so na Trebanjskem vrhu, občina Trebnje, gasilci PGD Trebanjski vrh pomagali pri iskanju in lovljenju bika, ki je lastniku pobegnil iz hleva. Žival so našli in vrnili v hlev.

M. K.