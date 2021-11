Velika pridobitev - Kmalu športno igrišče

22.11.2021 | 14:30

V Dobrniču občina gradi novo večnamensko športno igrišče, poleg katerega bo tudi zaletišče za skok v daljino. (foto: R. N.)

Dobrnič - V KS Dobrnič bodo vendarle prišli do novega večnamenskega športnega igrišča – Veseli tudi na podružnični šoli

Občina Trebnje pri podružnični šoli v Dobrniču gradi večnamensko športno igrišče. Po besedah vodje oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na občini mag. Janka Zakrajška predvidevajo, da bo izvajalec, Komunala Trebnje, naložbo zaključil do konca meseca.

Novo igrišče za potrebe osnovne šole in vaščanov bo dolgo 43 metrov in široko 23 metrov, na asfaltno površino pa bodo zarisali igrišča za košarko, mali nogomet in za rokomet. Poleg bodo uredili tudi skakališče za skok v daljino, vse skupaj bo osvetljeno in tudi ograjeno z ograjo. Pogodbena vrednost naložbe, ki jo bodo pokrili iz občinskega proračuna, je 143.000 evrov z DDV.

V Krajevni skupnosti Dobrnič že dolgo časa čakajo na obljubljeno športno igrišče na prostem, ki bo, ko bo zgrajeno, za krajane in tudi za podružnično šolo velika pridobitev. Veseli so, da so se zadeve premaknile naprej, kajti občani pogrešajo športno igrišče, na katerem bi se lahko sami rekreirali ali igrali z družino.

Pred desetletjem je bilo pri podružnični šoli že manjše igrišče, ki pa po besedah ravnatelja Osnovne šole Trebnje Rada Kostrevca ni bilo dimenzionirano skladno z normativi, saj je bilo na njem premalo prostora. Vseeno je ponujalo učiteljem in učencem vsaj minimalne možnosti za športne aktivnosti na prostem. A po celoviti prenovi šole v letu 2011, dozidavi telovadnice in gradnji novih prostorov za en oddelek vrtca so učenci ostali brez zunanjega športnega igrišča. Od takrat pouk športne vzgoje večinoma poteka v telovadnici, če je lepo vreme, pa uporabljajo tudi bližnje asfaltirane površine pri dobrniškem gasilskem domu. Zato se že veselijo novega športnega igrišča.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Rok Nose