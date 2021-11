''Advent v Novem mestu'' po vzoru alpskih središč; tudi silvestrovanje, če bo korona dopuščala

22.11.2021 | 18:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Novo mesto za letošnji december po vzoru Zagreba in slikovitih butičnih alpskih središč pripravlja prenovljeno podobo decembrskega dogajanja, že zdaj pa je jasno, da bo Advent v Novem mestu nadgradil svojo zgodbo, sporočajo z rotovža. Adventno dogajanje, ki ga organizira Zavod Novo mesto, bo postreglo z novimi kulisami in pestrim programom, ki bo potekal med 5. in 31. decembrom. Na Glavni trg se vrača drsališče, ta pa bo, kot napovedujejo na občini, ''z edinstvenimi animacijami v teh časih zagotovo najbolj izstopajoče drsališče v Sloveniji.''

Nova in dopolnjena osvetlitev na Glavnem trgu, Kandijskem mostu in vseh povezanih ulicah v mestnem jedru bo zasvetila na tradicionalnem prižigu lučk 5. decembra, vse do 31. decembra pa se bosta na več prizoriščih odvijala bogat program in pestra kulinarična ponudba, napovedujejo. V sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Mojca bodo pri Zavodu Novo mesto tradicionalno obdarovanje predšolskih otrok izvedli na Glavnem trgu, otroci pa si bodo ogledali plesno pravljico, ki bo prav za ta namen nastala v sodelovanju s Plesnim studiem Novo mesto. Po besedah Aleša Makovca, direktorja Zavoda Novo mesto, decembrski čas ne sme biti le praznik daril, temveč predvsem toplih besed in skrbi za bližnje: »Ljudje potrebujemo običaje in rituale, ki nas povezujejo in družijo. Tudi otroci potrebujejo čarobnost, zato se bomo potrudili, da bo ob upoštevanju vseh ukrepov Novo mesto v prazničnih dneh zares svojevrstno adventno doživetje in da v danih okoliščinah pričaramo čim več nasmehov na obraz.«

Pravljična dežela in brezplačni božični vlakec

Posebna pravljična dežela in brezplačni božični vlakec, ki bo povezoval glavna prizorišča in bližnja parkirišča, bosta poleg več kot 300 kvadratnih metrov velikega drsališča z animacijo prava atrakcija za otroke in odrasle, izbrani kotički za fotografiranje in raznoliki nastopajoči pa bodo zagotovo poskrbeli za različne okuse obiskovalcev, so prepričani organizatorji. K sodelovanju so povabili skupine BQL, Help, Anka Boys, ansambel Nemir, Dejana Vunjaka, mešana pevska zbora Pomlad in Krka in skupino Dan D ter številne druge, zato upajo, da bodo ob upoštevanju vseh ukrepov program lahko tudi izpeljali. Glavni trg bo vse do knjižnice Mirana Jarca okrašen s prazničnimi motivi, obeta se adventni sejem, ki bo, če bodo razmere to dopuščale, obratoval cel december, na njem pa se bodo predstavili rokodelci iz lokalnega okolja in izbrani produkti domačih proizvajalcev. Praznična tržnica bo obratovala tudi na zadnji letošnji dan, ki se bo zaključil s tradicionalnim silvestrovanjem.

Celotno dogajanje lahko spremljate na spletni strani advent-nm.si, že zdaj pa si organizatorji zaradi trenutnih razmer, razumljivo, pridržujejo pravico za spremembo programa.

M. K.