Naj drevo 2021 je smreka pri Vezenini

23.11.2021 | 09:00

Smreka pri Vezenini (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Letos so Naj drevo prvič izbirali tudi v občini Kočevje. Občani so lahko čez leto prispevali predloge izjemnih dreves in na občini so jih prejeli 14. Izmed njih je komisija strokovnih delavcev, ki pregledujejo in upravljajo z javno drevnino, izločila neustrezne predloge - drevesa, ki so bila preveč poškodovana ali niso dostopna javnosti. Končno besedo, katero drevo izmed 12 predlaganih naj prejme prvi naziv Naj drevo, pa so ponovno imeli občani in za Naj drevo izbrali smreko pri Kreativnem središču Vezenina, sporočajo na spletni strani kočevske občine.

Pri tem pojasnjujejo, da so smreko v preteklosti na kočevskem zelo pogosto sadili, tako v gozdu kot na javnih površinah, kljub temu, da je kot vrsta glede na našo klimo (z izjemo mrazišč) in za mestno okolje manj primerna: ''Ker pa je kot iglavec in odraslo drevo pomembna s svojimi funkcijami, vsa odrasla drevesa v mestu varujemo in za njih pozorno skrbimo.'' Na občini so veseli, da je pozornost prejelo drevo, ki je javno dostopno, čeprav raste na zasebni površini, pa ponuja svoje funkcije širši skupini.

Akcijo bodo prihodnje leto ponovili, drevesa, z izjemno letošnjega zmagovalca, lahko ponovno sodelujejo.

M. K.