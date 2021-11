Danes brez vode ali elektrike

24.11.2021 | 07:00

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Ceste bratov Milavcev 10, Tenis klub Brežice in Knjižnico Brežice, da bo danes predvidoma med 8. in 12. motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA GORA na izvodu DESNO;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DEJANI, TP PRELOKA, TP VIDINE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Dol. Griblje levo;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE, izvod Šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLENOVIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA LOKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica, področje Sevnica z okolico na območju TP Orle in Dedna gora med 8. in 13.30 uro in na območju TP Žabjek med 9. in 12.30 uro.

M. K.