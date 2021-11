Trideset let podjetja Gostinstvo in turizem Metlika

Trideset let uspešnega poslovanja podjetja Gostinstvo in turizem Metlika so zaznamovali s slovesnostjo v metliškem hotelu Bela krajina. Na fotografiji: člani družine - ustanoviteljica in prva direktorica Vera Pešelj (druga z desne), direktor Matjaž Pešelj v sredini, Petra Pešelj (levo) in Vinko Pešelj (desno) ter zaposleni, med temi Duška Gršič (ob direktorju).

Sekretarka Rdečega križa Metlika Zalka Klemenčič se je podjetju GTM zahvalila za vso večletno podporo tej človekoljubni organizaciji.

V kulturnem sporedu sta nastopila tudi Žiga Jerina (levo) in Jan Zaletelj. (vse fotografije: M. L.)

Metlika - Pred tridesetimi leti so ustanovili podjetje Gostinstvo in turizem Metlika (GTM) in z nedavno slovesnostjo v metliškem hotelu Bela krajina so zaznamovali jubilej.

Direktor Matjaž Pešelj ocenjuje, da je podjetje pomembno prispevalo k turistični prepoznavnosti Bele krajine. Kot je povedala Vera Pešelj, ki je bila ustanoviteljica in prva direktorica, je podjetje nastalo z delitvijo nekdanjega podjetja Gostinstvo in turizem Bela krajina, ki je imelo sedež v Črnomlju. Začetki novega metliškega podjetja v letu 1991 so bili težki, saj je prevzelo tudi 40 odstotkov izgube prejšnjega skupnega podjetja, ob tem je bila še vojna. Po uspešnem poslovanju v prvem letu se je podjetje v naslednjih desetletjih z načrtnimi delom in vlaganjem v objekte poslovno okrepilo in postalo prepoznavno.

Direktor Matjaž Pešelj je omenil dobro sodelovanje z ustanovami, ki se ukvarjajo s promocijo turizma v vseh treh belokranjskih občinah. Posebej se je zahvalil zaposlenim v podjetju, pri tem posebej že omenjeni Veri Pešelj, svoji mami, in Duški Gršič, ki sta v podjetju od vsega začetka.

V okviru podjetja z 21 redno zaposlenimi delujeta med drugim kamp Podzemelj in hotel Bela krajina v Metliki. Poleti sezonsko zaposlujejo dijake in študente, vsako leto omogočajo tudi strokovno prakso za dijake in študente gostinsko turističnih smeri.

Za uspešno delo v turizmu sta na slovesnosti družini Pešelj čestitala metliški župan Darko Zevnik in direktorica RIC Bela krajina Barbara Papež Lavrič.

Podjetje GTM je ob jubileju podelilo pet donacij. Prejeli so jih društvo Proteus, okoljsko gibanje za Belo krajino, Društvo kmečkih žena Metlika, skupina za samopomoč bolnikom z rakom Črnomelj, ki deluje v okviru Društva onkoloških bolnikov Slovenije in skrbi za območje celotne Bele krajine, Klub belokranjskih študentov in območno združenje Rdečega križa Metlika.

Kot je v zahvali povedala sekretarka območnega združenja Zalka Klemenčič, bo metliški Rdeči križ skupaj s podjetjem GTM v decembru omogočil topel obrok vsem, ki tega nimajo. Lani sta že tudi skupaj izvedla tako človekoljubno akcijo.

V kulturnem sporedu na slovesnosti so nastopili Jan Zaletelj na tubi in Žiga Jerina s trobento ob klavirski spremljavi profesorja Andreja Kuniča iz Glasbene šole Črnomelj ter kantavtorica ClaudiZu.

