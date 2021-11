"Družinski" ali šentjernejski proračun?

25.11.2021 | 13:45

Šentjernejski svetniki so sinoči z 10 glasovi potrdili predlog proračuna za 2022 v prvem branju.

mag. Andreja Topolovšek

Direktor OU Samo Hudoklin, Tina Gazvoda, višja svetovalka za pravne zadeve na občini, in župan Jože Simončič.

Franc Hudoklin (v sredini zadaj)

Šentjernej - Na sinočnji seji občinskega sveta občine Šentjernej so svetniki z 10 glasovi sprejeli predlog proračuna za leto 2022 v prvem branju – štirje svetniki so se vzdržali. Predlog je od danes naprej v javni razpravi in to vse do 9. decembra, ko so mogoči amandmaji in predlogi svetnikov, občanov.

Predlog proračuna po besedah mag. Andreje Topolovšek iz občinske uprave predvideva dobrih 10 milijonov evrov prihodkov in dobrih 9 milijonov 787 tisoč evrov odhodkov. Prihodnje leto nameravajo odplačati 550 tisoč dolga dolgoročnega zadolževanja, načrtovano likvidnostno zadolževanje v skladu z Zakonom o javnih financah pa znaša 400 tisočakov.

Kot je povedal župan Jože Simončič, so glavni projekti: energetska sanacija javnih objektov, ki se začne po novem letu (OŠ Šentjernej s podružnico v Orehovici, Knjižnica in Kulturni center Primoža Trubarja, zdravstvena postaja ter stavba občinske uprave), gradnja nove športne dvorane v Šentjerneju, novega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi, ureditev pokopališča Gradišče pri Šentjerneju, pa kup infrastrukturnih projektov.

To so nadaljevanje ureditve cestno komunalne infrastrukture v Dolenji Stari vasi, na Hrvaškem Brodu in v Gorenji Gomili. Pripravljajo tudi dokumentacijo za ureditev infrastrukture v Dolenjem Maharovcu, ki po novem poleg obnove ceste in meteorne kanalizacije, vključuje tudi fekalno kanalizacijo, zato se je izvedba časovno malo zamaknila, a naložbo bodo začeli marca ali aprila prihodnje leto. Dokončalo se bo tudi urejanje parkirišča in obnova igrišča ob podružnični šoli Orehovica, in še kup manjših zadev, od obnov cest, avtobusnih postajališč, odvodnjavanja, itd.

»Vesel sem, da je proračun, ki je zelo razvojno naravnan, sprejet. Pokriva vsa področja v Šentjerneju, največ infrastrukture, ki je razporejena po celotnem območju občine, od največjih do najmanjših naselij,« pove župan.

Franc Hudoklin edini kritičen

V razpravi sta se oglasila le dva svetnika. Andrej Mikec z Liste za šentjernejsko dolino, ki je del županove večinske koalicije, je povedal, da bodo proračun v prvem branju podprli, Franc Hudoklin iz opozicijske SLS pa je bil kritičen, zastavil je nekaj vprašanj in dobil pojasnila, predlog proračuna pa je označil za »družinski proračun koalicijskih list pred volitvami.«

Župan Simončič mu ni ostal dolžan: dejal je, da gre za šentjernejski proračun, namenjen Šentjernejčanom, ki je usmerjen v dobre rešitve za vse, glavni projekti pa so v programih prav vseh strank, ki sedijo v tem občinskem svetu. »Sicer pa prav vi najbolj veste, kaj je to koalicija in preglasovanje,« je Hudoklina, nekdanjega dolgoletnega župana spomnil Simončič.

Besedilo in foto: L. Markelj

