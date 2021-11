Novomeščanom 1,67 milijona evrov evropske pomoči pri prenovi mestnega jedra

25.11.2021 | 19:00

Prenova Rozmanove (arhiv; MONM)

Takšen bo po prenovi videti novomeški Prešernov trg (vir: MONM)

Ljubljana/Novo mesto - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je Mestni občini Novo mesto iz Evropskega sklada za regionalni razvoj odobrila 1,67 milijona evrov za nadaljevanje prenove novomeškega jedra z Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom. Gre sicer za lani začeto prenovo, ki so jo na občini ocenili na nekaj manj kot 2,7 milijona evrov.

Približno dva milijona evrov nameravajo pokriti z evropskim kohezijskim denarjem, zgolj prenova pa bo stala približno 2,5 milijona evrov, je ob začetku naložbe navedel novomeški župan Gregor Macedoni.

Po podatkih vladne službe bo Mestna občina Novo mesto med omenjenim projektom prenovila skoraj 5000 kvadratnih metrov mestnih površin, od teh dobrih 3000 kvadratnih metrov Rozmanove ulice in približno 1800 kvadratnih metrov na Prešernovem trgu s Kastelčevo in Linhartovo ulico.

Na tem območju bo preuredila celotno gospodarsko infrastrukturo oz. vodovod, komunalno in meteorno kanalizacija ter javno razsvetljavo. Namestila bo tudi podzemne zbiralnike odpadkov. Hkrati bo preuredila vse javne površine, vključno s cestami in pločniki. Prenovila bo Komeljev trg in uredila nov kaskadni trg. Projekt bodo končali predvidoma spomladi prihodnje leto, so še v vladni službi navedli v današnjem sporočilu.

Po podatkih novomeške občine bodo prenovili javne površine za pešce in kolesarje ter za motorni in mirujoči promet, urbano opremo, hortikulturo in vodovod, kanalizacijo ter javno razsvetljavo. Vozišče Rozmanove ulice bodo tlakovali z granitnimi kockami, vozišča Prešernovega trga, Kastelčeve in Lihnartove ulice bodo vnovič preplastili z asfaltom.

Novomeška občina je sicer zadnja leta prenovila pred tem desetletja precej zapostavljen novomeški Glavni trg z zalednimi ulicami. Večletna prenova tega osrednjega mestnega predela je stala nekaj manj kot sedem milijonov evrov, skoraj 4,6 milijona evrov je Mestna občina Novo mesto pokrila s kohezijskim vložkom, zagotovljenim z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj.

M. K.