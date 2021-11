Ukradli rovokopač in ga pustili v gozdu

25.11.2021 | 11:45

Rovokopač je izginil z gradbišča med šmihelsko osnovno šolo in pokopališčem. (foto: arhiv; MONM)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjem dnevu intervenirali v 43. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 176 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje. Sledi nekaj podrobnosti.

Z gradbišča v gozd

V noči na sredo je z ograjenega delovišča na Šmihelski cesti v Novem mestu nekdo ukradel delovni stroj - rovokopač. Ukraden rovokopač so nato našli v gozdu v okolici Semiča. Policisti vse okoliščine tatvine še preiskujejo.

Vlomili v stanovanje

V Kočevju je bilo vlomljeno v stanovanje, od koder je neznani storilec odnesel gotovino, nakit in tehnično blago. Lastnika je oškodoval za okoli 1.500 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Žuničev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli tri državljane Irana in na območju Prilip (PP Brežice) deset državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

