Vlada o dolenjski železnici in oskrbi z elektriko

26.11.2021 | 08:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Vlada je včeraj izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu za daljnovod Trebnje-Mokronog-Sevnica. Z njim bo omogočena boljša in zanesljivejša oskrba z električno energijo v občinah Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Trebnje in Sevnica. Uredba je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za 24,4 kilometra dolg daljnovod.

Vlada je sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod Brestanica-Hudo, in sicer na odseku Brestanica-Družinska vas. Cilj je zagotoviti kakovostno in zanesljivo oskrbo Dolenjske in Bele krajine z električno energijo, česar obstoječi daljnovod Brestanica-Hudo ne omogoča, so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Tudi o železnici

Vlada je sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge od državne meje s Hrvaško preko Metlike do Ljubljane, in sicer na odseku Ivančna Gorica - Ljubljana. Nadgradnja bo med drugim obsegala sanacijo obstoječe proge, dograditev drugega tira, preureditev postaj, postajališč in prehodov preko proge ter nadgradnjo signalno varnostnih naprav.

STA; M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni miha Dejte za začetek vsaj obvoznico okoli NM zgradit, če je 3. razvojna os prevelik zalogaj. Ne kar nekaj sanjat pa plane delat, no koncu pa rezultat "nič". Ampak pri vsem tem je zanimivo, kako se v tej državi nič ne premakne. Še Hrvati so bolj uspešni pri izgradnji osnovne infrastrukture. Prav žalostno je da se moramo primerjati z njimi ... Je pa tudi zanimivo, kako to, da ima drugi tir na Primorskem prednost pred 3. razvojno osjo? Kolikor je meni znano je bilo o 3. razvojni osi prej govora kot o tem tiru. Morda se motim? Kot drugo, ta tir se bo večinoma uporabljal za prevoz tovora, predvsem robe v tuje države. Se pravi da bo šlo bolj kot ne pri samem transportu za onesnaževanje, med tem ko lokalna družba poleg morebitnih zaposlitev v družbi ne bo imela ravno neke koristi. Poleg tega bodo s progo degradirali prelepo pokrajno. Medtem ko gre pri 3. razvojni osi tudi za prevoz prebivalstva, jasno poleg sploh normalnega prevoza robe. Saj vemo BK je kompletno odrezana od Sloveniji, tu mislim o normalnih cestah. Enako nimamo neke normalne in hitre povezave z Zasavjem in Celjem. In potem ima tovarna železnica prioriteto pred tem? vse to ni resno. Preglej samo prijavljene komentatorje