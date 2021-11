Najbogatejši še bogatejši: Najvišje zakonca Južna, novinec Robert Medle

26.11.2021 | 11:40

Na lestvico 100 najbogatejših Slovencev se je prvič uvrstil tudi lastnik novomeške družbe Roletarstvo Medle Robert Medle. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Revija Finance Manager je danes objavila novo lestvico stotih najbogatejših Slovencev. Kot smo že poročali, so v prvi deseterici tudi zakonca Vesna in Dari Južna ter Igor Akrapovič, v nadaljevanju lestvice pa najdemo še kar nekaj podjetnikov z območja Jugovzhodne Slovenije in Posavja. Vsi imajo za seboj uspešno poslovno leto, saj se je v primerjavi z lanskim vrednotenjem premoženje prav vsem povečalo.

Latnika skupine Perspektiva, zakonca Vesna in Dari Južna, sta na 6. mestu, pet mest višje kot lani, njuno premoženja pa se je po vrednotenju Financ v enem letu povečalo za kar 73 odstotkov in je ocenjeno na 202 milijona evrov.

Za 25 odstotkov, na 174 milijonov evrov, se je lani povečalo tudi premoženje Igorja Akrapoviča, a je vseeno zdrsnil za tri mesta in ga najdemo na 9. mestu.

Kljub 9-odstotnemu povečanju premoženja, na 134 milijonov evrov, je iz deseterice izpadel Franc Frelih (Plasta). Najdemo ga na 11. mestu, lani je bil sedmi.

Ribniška družina Šenk (Inotherm) je z 38-odsotnim povečanjem premoženja, ki je ocenjeno na 127 milijonov evrov, pristala na 12. mestu, dve mesti višje kot lani.

Tri mesta nižje kot lani, na 18., je družina Gregorčič (G4 Group) iz Šmarjete – njihovo premoženje je ocenjeno na 98,1 milijona evrov (17 odstotkov več kot lani).

Na 41. mestu, pet mest višje kot lani, je ustanovitelj brežiškega Kovisa Anton Panrgčič. Njegovo premoženje je ocenjeno na 49,3 milijona evrov, to je kar 40 odstotkov več kot lani.

V drugi polovici najbogatejše stoterice najdemo povratnika na lestvico brata in sestro iz Metlike Aleša Mozetiča in Alenko Mozetič Zavrl (Don Don). Njuno premoženje je ocenjeno na 35,4 milijona evrov.

Ivan Kralj (Arex, Flycom Aviation) je s premoženjem , ocenjenim na 33,1 milijona evrov (4 odstotke več kot lani), na 73. mestu. Zdrsnil je za 22 mest.

Direktorica in solastnica Adrie Mobil Sonja Gole je 18 mest nižje kot lani, na 80. mestu, njeno premoženje pa je ocenjeno na 31,8 milijona evrov (11 odstotkov več kot lani).

Na 89. mestu, deset nižje kot lani, je ustanovitelj trebanjske družbe REM Jože Udovič. Njegovo premoženje je po oceni Financ v letu dni zraslo za 21 odstotkov na 29,5 milijona evrov.

Edini novinec na lestvici med podjetniki z našega območja je Robert Medle (Roletarstvo Medle), čigar premoženje je ocenjeno na 29,2 milijona evrov. Uvrščen je na 91. mesto.

M. K.