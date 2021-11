Huje poškodovan traktorist; če prašičev ni, so tudi zajci dobri

26.11.2021 | 12:50

Simbolna slika; arhiv lokalno.si

Policisti PP Sevnica so bili včeraj nekaj pred 15.30 obveščeni o nesreči v gozdu na območju naselja Vrhek. 70-letni moški je vozil kmetijski traktor po gozdni poti in se prevrnil. Huje poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisto bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Zasegli tovorno vozilo

Policisti postaje prometne policije Novo mesto so sinoči nekaj po 21. uri pri nadzoru prometa na avtocesti ustavili 41-letnega državljana Hrvaške, ki je vozil skupino vozil, sestavljeno iz vlečnega in polpriklopnega vozila. Ugotovili so, da je vozil tovorno vozilo kljub prepovedi, saj so mu dve uri prej, ob 19. uri, uslužbenci FURS-a na Obrežju odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo zaradi kršitev glede predpisanega odmora in počitka. Hrvatu, ki je nameraval tovor prepeljati v Italijo, so zasegli tovorno vozilo in zaradi kršitev na pristojno sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Davil jo je

Policisti PP Krško so posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Krškega. Zaščitili so žrtvi in 32-letnemu nasilnežu izrekli prepoved približevanja. Možakar je bil fizično nasilen do partnerke, s pestjo jo je udaril v glavo in jo davil. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 32-letnika bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Kradli zajce, krompir in vino

Med 24. 11. in 25. 11. je v Mali Hubajnici na območju PP Sevnica neznanec skozi vrata vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Gorenjem Maharovcu je v noči na četrtek nekdo iz gospodarskega objekta ukradel 19 zajcev. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 24. 11. in 25. 11. je v Srebrničah neznanec vlomil v prodajalno in ukradel okoli 50 kg krompirja in pet steklenic vina. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 450 evrov škode.

Včeraj okoli 14. ure je na Lešnici na območju PP Novo mesto storilec iz odprte garaže stanovanjske hiše izmaknil motorno žago. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

Prepodil ga je alarm

V Dolenji vasi pri Raki je nekaj pred 20. uro neznanec skozi okno vlomil v hišo. Ob vklopu alarmne naprave je pobegnil in po prvih ugotovitvah ni ničesar ukradel.

Migranti

Policisti so na območju Preloke in Balkovcev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli deset državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.