Potresna ogroženost: Marsikaj bi se kar zrušilo

27.11.2021 | 17:30

Interna bolnišnica je največja med petindvajsetimi stavbami v občini, ki bi se ob močnejšem potresu porušile. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeška občina sodi v območje intenzitete potresov osme stopnje evropske potresne lestvice – Ob hujšem potresu z epicentrom v Novem mestu bi se porušilo petindvajset stavb, tudi interna bolnišnica, grad Grm in več stanovanjskih blokov

Včeraj bi morala biti v Šolskem centru v Novem mestu vaja reševanja ob potresu, ki pa so jo zaradi epidemijskih razmer morali prestaviti za nedoločen čas. Novo mesto leži na potresno občutljivem območju, kar petindvajset večjih stavb v občini pa bi se ob hujšem potresu spremenilo v kup ruševin, med drugim tudi interna bolnišnica, grad Grm in Narodni dom.

Kot pojasnjuje Klara Golić, strokovna sodelavka za civilno zaščito na novomeški občini, je po izračunih, narejenih na podlagi spletne aplikacije Potrog, v Mestni občini Novo mesto, ki leži na območju intenzitete potresov VIII EMS in glede na število prebivalcev ter vrednost potresnega pospeška sodi v peti, najvišji razred potresne ogroženosti, petindvajset stavb, ki bi se v primeru potresa osme stopnje po evropski potresni lestvici (EMS) porušile in bi od njih ostal le kup ruševin, pri čemer je velika verjetnost smrtnih žrtev. Poleg naštetih mednje sodijo bloki na Mestnih njivah s hišnimi številkami od 5 do 10, osem blokov v ulici Nad mlini s parnimi hišnimi številkami od 48 do 66, tri stavbe v naseljih Pristava, Vrh pri Ljubnu 13 in Zagrad pri Otočcu 1, stavbi v Klemenčičevi ulici številka 1 in 3 ter ter tri stavbe na Glavnem trgu, številka 8, 18 in 30. Poleg teh bi bilo ob močnejšem potresu v mestni občini tako močno poškodovanih, da bi bile vsaj začasno neuporabne, še 1.316 stavb, pravi Golićeva.

Osnovne šole in vrtci so načelno potresno varni, katere stavbe pa bi bile vendarle poškodovane?



In kakšne bi bile poškodbe na vodovodnem sistemu, komunalni infrastrukturi, katere ceste bi bile v primeru ruševin neprevozne?

