Za tretjino manj pozitivnih primerov kot pred tednom dni

28.11.2021 | 12:50

Simbolna slika (foto: arhiv; Profimedia)

V soboto so opravili 3402 testa na koronavirus, zaznali pa so 1478 pozitivnih primerov.

Še naprej se v Sloveniji znižuje število dnevno okuženih s koronavirusom. V soboto so odkrili 1478 primerov, kar predstavlja 43,4 odstotni delež. V Sloveniji v to statistiko ne štejejo hitrih testov, zato je številka bistveno višja, kot na primer v Italiji, kjer beležijo tudi hitre teste. V primerjavo s prejšnjim tednom, je bilo to soboto bistveno nižje število okužb, znižalo se je za 34 odstotkov.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 39.165 aktivnih okužb, kar je 881 manj kot dan prej.

Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh je bilo v soboto 2369, kar je 109 manj kot dan prej in več kot 700 manj kot prejšnjo soboto. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev Slovenije v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej zmanjšalo za 43 na 1858.

Število dnevno okužb se tako zmanjšuje že dober teden, upati je, da se bo ugoden trend počasi prenesel tudi v najbolj obremenjene ustanove v državi. V soboto so v bolnišnicah zdravili 1120 covidnih bolnikov, 283 jih je potrebovalo intenzivno nego.

Danes pa se v bolnišnicah podatkih vlade zdravi 1140 bolnikov, kar je torej 20 več, 285 jih potrebuje intenzivno nego. V soboto je umrlo 23 covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 77 covidnih bolnikov (včeraj 71), od tega 18 na intenzivni terapiji. Deset so jih sprejeli in tri odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 46 covidnih bolnikov, včeraj 47, dva na intenzivi - pet so jih sprejeli in tri odpustili, trije so umrli.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 29, Črnomelj 22, Kočevje 21, Trebnje 14, Ribnica 12, Šentjernej, Mokronog Trebelno in Mirna Peč 6, Škocjan 5, Mirna 4, Šmarješke Toplice, Straža, Semič, Žužemberk in Šentrupert 3, Metlika 2

Posavje - Sevnica 25, Brežice 16, Krško 11, Bistrica ob Sotli 3, Kostanjevica na Krki in Radeče 1

M. K.