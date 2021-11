FOTO: Avto v podrto drevo na cesti

29.11.2021 | 18:40

V podrto drevo na cesti (foto: PGD Sevnica)

Danes zjutraj malo pred šesto uro se je pri Artu, občina Sevnica, osebno vozilo zaletelo v podrto drevo na cesti. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, odstranili drevo in nudili prvo pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev. Reševalci NMP Sevnica so ga oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

S pomočjo gasilcev do obolelega

Ob 12.51 so na Oražnovi ulici v Kostanjevici na Krki gasilci PGD Kostanjevica na Krki odprli vrata stanovanjskega objekta, v katerem se je nahajala obolela oseba in pomagali reševalcem pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so obolelo osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Olje na cesti

Ob 11.11 je bilo razlito plinsko olje po cesti Draga - Stranje pri Škocjanu, občina Škocjan. Gasilci GRC Novo mesto in dežurni delavci CGP Novo mesto so očistili madež na dolžini okoli treh kilometrov.

M. K.