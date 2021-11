FOTO: Mirnska obvoznica postaja realnost

30.11.2021 | 09:40

Rušenje Gregorčičeveg hiše na Mirni

Mirna - Na Mirni si že dolgo časa želijo obvoznico, ki bo razbremenila ozko središče kraja. Včeraj so zabrneli gradbeni stroji, izbrani izvajalec je po naročilu Direkcije za infrastrukturo začel rušiti staro stanovanjsko hišo, ki jo je država odkupila, saj nameravajo tam zgraditi enega od treh krožišč bodoče obvoznice.

»Rušitev Gregorčičeve hiše je prvi korak pri prestavitvi regionalne ceste skozi Mirno, t. i. obvoznice, ki bo viden tudi navzven. Vsa dosedanja prizadevanja in dogovori so namreč potekali bolj med lastniki zemljišč in državo kot investitorjem, občina pa je ves čas aktivno sodelovala in se vključevala v postopke, da smo tako zagotavljali, da se zadeve z malimi koraki premikajo naprej. Končno smo prišli do te faze, da bo nekaj vidno tudi občanom in vsem tistim, ki se dnevno vozijo po tej cesti. Veselimo se tega koraka in prosimo in računamo na razumevanje voznikov,« pred začetkom del pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš. To je edini objekt, ki ga bodo porušili v sklopu projekta gradnje obvoznice.

Zaradi del so na državni cesti na začetku Mirne postavili polovično zaporo, ob prometnih konicah nastajajo zastoji.

Prve ideje o mirnski obvoznici segajo v 70. leta prejšnjega stoletja. Dolga desetletja se ni zgodilo nič, po ustanovitvi občine, ki se je takoj zavzela za uresničitev projekta, čeprav gre dejansko za državno cesto, pa so se zadeve počasi začele premikati naprej.

Obvoznica postaja realnost. To je že poleti na slavnostni seji ob praznovanju občinskega praznika poudaril državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič, ki je takrat tudi povedal, da pospešeno izvajajo postopke odkupov zemljišč, projektiranja oz. pridobivanja gradbenega dovoljenja. »Država je večino potrebnih zemljišč že odkupila, za nekaj posamičnih primerov pa Direkcija za infrastrukturo usklajuje posebne pogoje in zahteve, ki so jih pred prodajo določili nekateri posamezniki ali podjetja ob trasi bodoče ceste,« pojasnjuje Štefan Velečič, ki je na občini zadolžen za okolje in prostor.

Besedilo in fotografije: R. N.

