Debeli dve uri jazzovskega užitka

30.11.2021 | 12:00

Igor Lumpert in I'm the Spirit of the Earth (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Tri leta po svojem zadnjem nastopu v rojstnem mestu je novomeški Newyorčan Igor Lumpert znova stopil na oder Trdinove dvorane Kulturnega centra Janeza Trdine. Koncert, ki ga je poimenoval I'm the Spirit of the Earth, je tokrat izvedel v nekoliko spremenjeni zasedbi od sprva predvidene. Poleg izjemnega v New Yorku živečega argentinskega pianista Lea Genoveseja, ki se je dan pred novomeškim nastopom okopal v narasli in ledeno mrzli Krki, sta se mu tokrat pridružila še portugalski kontrabasist Demian Cabaud in madžarski bobnar Ferenc Nemeth.

Igor se je tokrat predstavil z novim programom, ki ga je, kot je dejal pred koncertom, inspirirala pandemija, podobno kot ga je pred desetletjem pri kovanju projekta Resistance of the earth (Upor zemlje) k ustvarjanju spodbudilo divjanje orkana Sandy. Desetletje Igorjevega ustvarjanja in muziciranja s številnimi newyorškimi glasbeniki se zelo pozna v njegovi novi glasbi, kar se je najbolj očitno slišalo, ko se je ob koncu koncerta v dodatku vrnil k glasbi iz njegovih prejšnjih projektov, poleg tega pa je zelo pomemben avtorski odtis prispeval odlični hudomušni argentinski pianist Leo Genovese.

Čeprav je koncert trajal debeli dve uri, nikomur na za te čase in omejitve ter glasbeno zvrst lepo napolnjeni tribuni Trdinove dvorane ni bilo dolgčas, vsem pa je bilo žal, da se je koncert končal po deseti uri, ko je moral biti gostinski lokal v Kulturnem centru Janeza Trdine že zaprt, tako da je sicer običajno druženje med glasbeniki in ljubitelji jazzovske glasbe tokrat odpadlo.

I. Vidmar

Galerija