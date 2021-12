Agrokor prodaja Costello; koncesija za črpanje vode do 2035

Ljubljana/Fara pri Kostelu - Švicarska družba Agrokor, ki je v likvidaciji, zainteresirane kupce vabi k nakupu polnilnice naravne mineralne vode Costella nad Faro v občini Kostel. Najvrednejše premoženje je neizkoriščena koncesija za črpanje vode, ki velja do leta 2035. V prihodnjih dneh pričakujejo prve nezavezujoče odzive, k nakupu so povabili družbe iz industrije in sklade, danes pišejo Finance.

Kostelska polnilnica naravne mineralne vode je od leta 2016 v lasti družbe Ardeya iz Združenih arabskih emiratov, za katero se je nekaj let po nakupu izkazalo, da je v lasti nekdanjega šefa koncerna Agrokor Ivice Todorića oziroma njegove švicarske družbe Agrokor. Premoženje te družbe je bilo sicer ločeno od premoženja zagrebškega padlega velikana. Stečajni upravitelj Agrokorja iz Zuga zdaj Costello prodaja.

Pred Todorićem je bila Costella v lasti kočevske družbe Gozdarstvo Grča, ki je med letoma 2009 in 2011 dosegla vrh poslovanja oz. približno štiri milijone evrov prihodkov od prodaje.

Costella po pisanju časnika nikoli ni niti približno izkoriščala možnosti črpanja vode, ki ji jo dodeljuje koncesija: 250 milijonov litrov vode na leto. V zadnjih letih se je črpanje zmanjšalo na le 12 milijonov litrov na leto.

Koncesija, ki velja do leta 2035 in se jo da podaljšati je tako po navedbah časnika najvrednejše premoženje družbe. Da bi družba toliko vode lahko načrpala, bi sicer bila potrebna dodatna vlaganja v proizvodnjo. Zdajšnje zmogljivosti, ki so bile zgrajene v letih 2006 in 2007, namreč omogočajo črpanje do deset milijonov litrov na leto na izmeno. Izvir vode iz pragozda je sicer v neposredni bližini polnilnice.

Prevzem Costelle je pod drobnogled vzela Agencija za varstvo konkurence, ki je Agrokorju leta 2019 zaradi nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor in Ardeya Global ob prevzemu naložila plačilo 53,9 milijona evrov globe in mu nato za zavarovanje plačila globe zasegla delnice Mercatorja. Po odločitvi vrhovnega sodišča je agencija sredi lanskega leta morala delnic Mercatorja vrniti Agrokorju. Pred tem je ljubljansko okrožno sodišče Agrokorju po pritožbi globo znižalo na en milijon evrov, ki jo je poravnal letos.

