Podrla signalizacijo: Če so stekla zaledenela, bolj slabo vidiš; najprej nad mamo, nato nad policista

2.12.2021 | 12:00

Ilustrativna fotografija (Dreamstime)

Policisti PP Novo mesto so bili včeraj nekaj pred 8. uro obveščeni o prometni nesreči v Novem mestu, kjer naj bi voznica osebnega avtomobila trčila v prometno signalizacijo, po nesreči zapustila kraj in z vožnjo po levi ogrožala voznike, ki so pripeljali iz nasprotne smeri. Policisti so jo izsledili in ugotovili, da je 72-letnica vse omejeno zagrešila z avtom, na katerem so bila zaledenela stekla. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog.

Policisti v času nizkih temperatur opozarjajo voznike, da pred vožnjo očistijo vozila: ''Z zasneženimi in zaledenelimi stekli voznik gotovo ne bo opazil pešca, ki prečka cesto ali vozil, ki se vključujejo v promet.''

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, sicer se za prekršek kaznuje z globo 200 evrov.

Nasilneža pridržali

Policisti PP Krško so v popoldanskih urah posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v okolici Krškega. Pijan 35-letni moški je vpil nad svojo mamo, jo žalil in se nedostojno vedel. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so ga vklenili in pridržali. Med postopkom je nasilnež policistu grozil, da ga bo ubil in ga poskušal napasti. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog in zaradi groženj na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Ukradli sekire

V novomeškem naselju Ob Težki Vodi je v noči na sredo nekdo vlomil v lesen pomožni objekt in ukradel štiri sekire in ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 350 evrov.

M. K.