FOTO: Lučke bodo, pa drsališče, koncerti, stojnice, plesalci in dedek Mraz 

3.12.2021 | 14:15

Advent Novo mesto je že skoraj postavljen (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V nedeljo ob petih se bo na Glavnem trgu s prižigom lučk, odprtjem drsališča in stojnic začel novomeški veseli december oziroma Advent Novo mesto, kot so to celomesečno prireditev poimenovali po novem. Medtem ko marsikje drugje prednovoletno javno veseljačenje odpovedujejo, bodo zamišljen program v Novem mestu izpeljali v skladu z aktualnimi protiepidemičnimi omejitvami in spreminjajočimi se vladnimi odloki.

Večje drsališče, Božični vlakec, pravljična dežela

Kot je na dopoldanski novinarski konferenci povedal župan Gregor Macedoni, se je na razpis za nadgradnjo decembrskega dogajanja v prenovljenem mestnem jedru prijavilo več prijaviteljev z zanimivimi idejami, sprejeta pa je bila ideja skupine pod vodstvom Francija Judeža, tradicionalna prireditev Veseli december pa je dobila tudi novo ime, po vzoru Zagreba Advent Novo mesto: »Tudi letos bomo imeli drsališče, ki bo večje kot v preteklosti, novost je Božični vlakec, ki bo povezoval Kandijo z Glavnim trgom in drugimi prizorišči, če bodo razmere dovoljevale, bomo imeli precej bogat prireditveni program, pravljično deželo, dedek Mraz bo obdaril otroke.« Producent Adventa Novo mesto je ob podpori ekipe, ki je pripravila programsko osnovo, Zavod Novo mesto. Predviden program in nova osvetlitev bosta stala med 250 in 300 tisoč evri, od tega bo občina plačala 120 tisoč evrov, dobršen delež pa bodo prispevali tudi različni pokrovitelji.

Advent Novo mesto so danes dopoldne predstavili na novinarski konferenci. (foto: I. Vidmar)

Direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac je opozoril na kar 300 m2 veliko drsališče z animacijo, ki bo služila tudi diskoteki na ledu, in za 3,5 km novih svetil, s katerimi bo mesto simbolično vnašalo svetlobo v srca ljudi. »Pripravili bomo vse, da se ljudje v teh žalostnih časih lahko v skladu z vsemi omejitvami in ukrepi poveselijo. Da bi vse potekalo v skladu s pravili, bomo na prizorišču postavili tudi opomnike s trenutno veljavnimi ukrepi in omejitvami. Prevzeli smo tveganje, da se lahko čez noč vse spremeni, ukrepom pa se bomo prilagajali sproti,« je povedal Makovac.

Pametna razsvetljava

»Upali smo, da bodo ta mesec razmere že normalne, a, žal, niso. Imamo nekaj težav z dobavo opreme, predvsem svetilnih elementov, a bo, kot kaže, vse pravočasno nameščeno. Nova razsvetljava je pametna, tako bomo lahko vsako leto spreminjali nastavitve, postavitev, barve in podobno. Tokrat smo se poleg vsega morali tudi precej prilagajati gradbiščem. Želeli smo eno od prizorišč pripraviti tudi na novem kaskadnem trgu ob Rozmanovi, a še ni končan. Zato smo kot eno od prizorišč predvideli na tržnici, kjer se bodo namestile potujoče kuhinje iz vse Slovenije. Koncerti naj bi se začeli 23. decembra, a jih po trenutno veljavnih pogojih nima smisla pripraviti, saj bi bila obvezna sedišča na prostem konec decembra neprimerna.«

Prihod dedka Mraza in tradicionalna obdaritev otrok na Glavnem trgu, ki jo že desetletja pripravlja novomeško Društvo prijateljev mladine Mojce, bo tokrat potekala štiri dni s po dvema predstavama na dan. V predstavi bodo sodelovali plesalci Plesnega studia Novo mesto, ki bodo pripravili Plesno pravljico, z drugačnim programom pa bodo zaplesali tudi pred novomeško bolnišnico. »V načrtu smo imeli plesno produkcijo na Glavnem trgu s petsto plesalci, a je v teh razmerah in ob teh omejitvah ne moremo izpeljati, bomo pa namesto tega pripravili več manjših plesnih točk.«

Koncerti

Če bodo razmere dovoljevale, bodo od 23. do 31. decembra na koncertnem odru med drugim nastopili mešana pevska zbora Krka in Pomlad, kvartet As, BQL, Bombshell, posnemovalci Beatlov Help!, Anka Boys, Dan D, ansambel Nemir, 30. decembra bo dan za diskoteko na trgu, v novo leto pa bi Novomeščane popeljali Dejan Vunjak in Brendijeve barabe.

