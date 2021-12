Eventusova Miklavževa donacija otrokom brez staršev

6.12.2021 | 12:30

Barbara Ozimek, sekretarka OZRK Novo mesto, Srđan Brkić, direktor podjetja Eventus, Klavdija Urek Bobnar, namestnica direktorja, in Vladimir Urek, lastnik in prokurist podjetja (foto: Eventus)

Novo mesto - Novomeško podjetje Eventus je danes poskrbelo za donacijo trem otrokom iz okolice Dvora, ki so ostali brez obeh staršev. Ček v vrednosti 5.000 evrov je iz rok direktorja podjetja Eventus d.o.o. Srđana Brkića prevzela sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek, ki vodi akcijo zbiranja sredstev za omenjeno družino.

''Vsako življenje piše svojo zgodbo. Nikoli ne vemo, kako bo jutri in kako se bo končal današnji dan,'' so zapistali v humanitarni organizaciji. Najprej bolezen in potem še kruta usoda, oboje je močno zaznamovalo družino iz okolice Dvora, ki je pred tremi leti ostala brez mamice, letos pa je tragično umrl še njihov oče. Mladoletni otroci, stari 9, 12 in 14 let, so ostali sami in brez staršev, saj stari starši niso več zmožni poskrbeti zanje. V dogovoru s pristojnimi službami bo rejništvo prevzela očetova sestra, ki je že prej pomagala družini, sedaj pa se je z možem in svojim sinom preselila na dom bratove družine. Gre za manjšo, skromno kmetijo, kjer nikoli niso uživali izobilja. Prav zato je prva skrb Rdečega križa, ki vodi akcijo zbiranja sredstev za omenjeno družino, omogočiti šoloobveznim otrokom primerne pogoje za bivanje. Kot je ob prevzemu čeka povedala sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek, namensko akcijo zbiranja denarja za otroke vodijo že od julija. V hiški, ki je bila mnogo let zaradi pomanjkanja denarja slabo vzdrževana, zdaj živi osem ljudi. »Da bi otroci imeli boljše pogoje, smo najprej uredili novo streho, zamenjali okna, sedaj je na vrsti ureditev dveh novih sob v pritličju ter kopalnice. Pozitivno ocenjujem odziv ljudi na potrebe družine in pri tem izpostavljam tamkajšnjo lokalno okolje, ki je takoj začelo zbirati sredstva, ter številne posameznike in nekatera podjetja, ki prispevajo v ta namen. Veseli smo, da se stvari počasi premikajo na bolje,« je še dejala Ozimkova.

Pomoč Eventusa

Ček je Ozimkovi pred sedežem podjetja Eventus izročil direktor Srđan Brkić v prisotnosti namestnice direktorja Klavdije Urek Bobnar ter lastnika in prokurista podjetja Vladimirja Ureka. Kot je povedal Brkić, Eventus kot družbeno odgovorno podjetje v lokalnem okolju, iz katerega izhaja, v okviru možnosti že vrsto let prispeva posameznikom in organizacijam v obliki donacij in sponzorstev. Posebej radi pomagajo z dobrimi dejanji, ko vedo, da bo pomoč prišla v prave roke. »Ko so pod vprašajem otroci in to brez staršev, je bila naša odločitev pomagati brez pomisleka, saj jim želimo vsaj delno omiliti stisko ter prispevati k lepšemu otroštvu, za katerega so bili v marsičem že preveč prikrajšani. Mi jim želimo z našo donacijo vsaj malo polepšati stanovanjske razmere, izboljšati kakovost življenja in jim pomagati na poti v boljši svet«, je ob predaji čeka dejal lastnik podjetja Eventus Vladimir Urek.

Eventus sicer sodi med tri največja veleprodajna podjetja na področju elektromateriala na slovenskem tržišču. Njihova ponudba zajema širok program za stanovanjske in poslovne objekte ter industrijo. 65 do 70 % realizacije predstavlja oskrba izvajalcev elektroinštalacij, petino ustvarijo z industrijo, ostalo pa s trgovci in njihovo maloprodajo na Povhovi ulici v Novem mestu. Poleg novomeške enote imajo veleprodajna skladišča organizirana še v Celju, Ljubljani in Mariboru. Okrog 7 % celotnega prometa predstavlja izvoz v države Evropske unije. Letos so kljub težkim koronačasom uspeli obdržati dobro prodajo in jo še povečali. Pravijo, da gre za rezultat dobrega razvoja, vlaganja v kadre in nova pridobljena znanja, saj se tehnologije, povezane s programom elektromateriala, v zadnjih letih neprestano spreminjajo. Eventus, ki bo prihodnje leto obeležil 30-letnico delovanja, ima okrog 70 zaposlenih. Njihov letni promet znaša okrog 25 milijonov evrov, letošnji prihodki pa bodo po pričakovanjih še za 20 odstotkov višji.

M. K.