Za uspešno delo v mladinskem sektorju nagrajena tudi LokalPatriot in Stična mladih

8.12.2021 | 09:00

Utrinek z delavnic v okviru projekta konS. (foto: arhiv; Zavod LokalPatriot)

Z letošnje Stične mladih (foto: Stična mladih)

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je včeraj v okviru nacionalnega posveta mladinskega sektorja podelila državna priznanja za izjemne dosežke v mladinskem sektorju za minulo leto. Prejeli so ga Zorko Škvor, kluba LokalPatriot in CMAK, društvo Mladinski ceh za projekt Brez vez(e) do službe in Katoliška mladina za projekt Stična mladih.

Zorko Škvor je nagrajen za kakovostno in uspešno delo v daljšem obdobju v mladinskem sektorju. Prek različnih zadolžitev je mladinski sektor aktivno soustvarjal od njegovih začetkov ob koncu 80. in začetku 90. let vse do danes. Sodeloval je pri vseh večjih dosežkih mladinskega sektorja, tako denimo pri ustanovitvi Mladinskega sveta Slovenije, Urada RS za mladino in Mladinske mreže MaMa, so zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Novomeški Mladinski klub LokalPatriot in Cerkljanski mladinski alternatvni klub ali na kratko CMAK so nagradili za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja. Zavod LokalPatriot si s klubom LokalPatriot, galerijo Simulaker in konS vozliščem Sonar strateško prizadeva za zagotavljanje kakovostne in obenem raznovrstne ponudbe mladinskih in kulturnih vsebin prebivalcem Novega mesta in širše dolenjske regije že več kot 20 let. Prepoznavni pa so postali tudi po festivalih in delavnicah.

Cerkljanski mladinski alternatvni klub ali na kratko CMAK pa od leta 1997 deluje kot spodbujevalec aktivnega in ustvarjalnega preživljanja prostega časa mladih. Vsa leta je javno odprt prostor, v katerega lahko vstopi vsak ne glede na starost in ne glede na to, ali je njihov član ali ne. Pri tem vedno spodbuja pomen, ki ga imajo sprejemanje različnosti, medsebojni dogovori in družbenokritično razmišljanje.

Društvo Mladinski ceh in zavod za vzgojo, versko, kulturno in izobraževalno dejavnost mladih Katoliška mladina sta medtem nagrajena za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju. V Mladinskem cehu so po mnenju ministrstva hitro prepoznali, da so zaposlitvene priložnosti ena od glavnih tematik med mladimi. Njihov projekt Brez vez(e) do službe po navedbah ministrstva dosega trajnostni učinek pri soudeležbi mladih v družbeni skupnosti.

Projekt Katoliške mladine Stična mladih, ki je letos doživel že 40. izvedbo, pa odgovarja na aktualne potrebe in vprašanja mladih z namenom, da jim pomaga pri osebnem razvoju. Poleg tega ima festival mladih pomembno vlogo pri vzgajanju državotvornosti mladih in jim ponuja priložnost, da ob podpori in vodstvu mentorjev razvijejo znanje za lažji dostop do trga delovne sile, so še zapisali na ministrstvu.

STA; M. K.