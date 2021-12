Najbolj skrbni lastniki gozda: Marjan Kljun, Alojz Staniša in Janez Medved, pa tudi Škofija Novo mesto

8.12.2021 | 19:40

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv; V. K.)

Zavod za gozdove Slovenije je tudi za letošnje leto izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. Priznanje je prejel po en posameznik iz vsake od 14 območnih enot zavoda, ki je med drugim izkazal zgledno gospodarjenje z gozdom, tesno življenjsko povezanost z njim, spoštovanje večnamenske vloge gozdov in prizadevanja za varno delo v gozdu.

Kot so sporočili z zavoda, želijo prejemnike priznanj - letošnji izbor je bil 23. - izpostaviti tudi zaradi njihove strokovne izvedbe del v gozdu, skrbi za ustrezno varovalno opremo in stalnega lastnega usposabljanja na področju gozdarstva.

Izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov je namenjen promociji odličnosti in skrbnosti pri gospodarjenju v zasebnih gozdovih ter tesnega sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo, so zapisali.

V območni enoti Tolmin je najbolj skrben lastnik postal Boris Bratuž, v blejski območni enoti Škofija Novo mesto, v kranjski Milan Ravnikar, ljubljanski Mirko Mrovlje, postojnski Janez Kastelic, kočevski Marjan Kljun, novomeški Alojz Staniša, brežiški Janez Medved, celjski Franc Grobelnik, nazarski Bernard Štiglic, slovenjgraški Franjo Pirnat, mariborski Stanko Skledar, murskosoboški Stanko Ficko in sežanski Bojan Majdič.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek je ob letošnji razglasitvi izpostavil, da se na ministrstvu zavedajo vloge lastnikov gozdov za uspešno gospodarjenje z gozdovi. "Tradicionalni izbor najbolj skrbnih lastnikov gozdov temelji na praksah, ki jim velja slediti, saj združujejo vse vidike skrbnega ravnanja z gozdom in podpirajo sodelovanje tudi na tem področju," je dejal Podgoršek.

Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Janez Logar je ob tem dejal, da so pred javno gozdarsko službo in lastniki gozdov zaradi podnebnih sprememb številni izzivi. "Dobro sodelovanje med lastniki gozdov in javno gozdarsko službo dokazuje, da lahko trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdom v praksi ponudi odlične rezultate," je prepričan.

Akciji promocije skrbnega gospodarjenja z gozdom se je pridružila tudi Zveza lastnikov gozdov Slovenije. Predsednik Marjan Hren je ob razglasitvi povedal, da si na zvezi želijo, da bi slovenska družba znala prepoznati razumevanje večnamenske rabe gozda nagrajencev in delo, ki so ga vložili v strokovno izvedbo nege svojega gozda. Prepričan je, da je to prvi pogoj za zdrav in lep gozd.

Zaradi epidemije covida-19 tudi letos tradicionalne podelitve priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozda ni bilo, se bodo pa organizatorji najbolj skrbnim lastnikom gozda zahvalili pisno. Ko bodo razmere dovoljevale, pa bo v sodelovanju z občino Litija organizirana tudi podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozda za leti 2020 in 2021, so še dodali v zavodu.

M. K.