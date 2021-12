Miklavž prodajajo za 1,2 milijona evrov. Ga bo kupila občina Šentjernej?

9.12.2021 | 10:30

V prodaji je tudi novi planinski dom na Miklavžu, ki je priljubljena točka za pohodnike, kolesarje in vse ljubitelje narave.

Andraž Rumpret

Stari planinski dom je potreben obnove.

Miklavž - Območje Miklavža na Gorjancih je priljubljena turistična in izletniška točka ne le za Dolenjce, ampak za prebivalce širše regije. Marsikdo se tja odpravi peš ali s kolesom, pride na lepe sprehode v čisto in neokrnjeno naravo, ali pa se v planinski dom pripelje le na kak topel čaj, mrzlo pivo ali dobro malico.

Te dni odmeva novica, da območje Miklavža lastniki – podjetje Perman turizem ter devet posameznikov – prodajajo. Zanimanje je menda veliko, med zainteresiranimi naj bi se pojavili že tudi Arabci, a lastniki nepremičnin na Miklavžu so ponudbo za prodajo nepremičninskega kompleksa najprej naslovili na Občino Šentjernej kot na potencialnega kupca.

»Gre za strateško pozicijo občine in glede na to, da smo tudi lastniki v glavnem vsi Šentjernejčani oz. iz okolice, se nam je to zdelo prav, pošteno in odgovorno,« v njihovem imenu pove Andraž Rumpret, eden od devetih solastnikov, sicer pa uspešen podjetnik iz Šentjerneja.

Šentjernejski župan Jože Simončič je na nedavni občinski seji svetnike seznanil o prodaji Miklavža in soglasno so sprejeli sklep, da ker obstaja splošni javni interes občine za območje Miklavža, se župana pooblasti za pogovore z lastniki. Občinska uprava naj tudi pridobi čim več informacij, ali bi bil nakup smotrn, smiseln in tudi finančno mogoč, da bi se potem lažje o tem odločali na eni od prihodnjih sej.

Prodaja se območje Miklavža, ki je skupaj veliko okrog 13 hektarov – del je stavbnih zemljišč (manjši del je območje centralnih dejavnosti, večji del pa so površine za oddih in rekreacijo), pretežni del pa so kmetijska oz. gozdna zemljišča. Območje obsega planoto s košenicami, delno zasajeno s sadnim drevjem ter obdano s širnimi gozdovi. Tam je več objektov: stari in novi planinski dom , gospodarski objekt s sanitarijami in skedenj. Z OPPN Miklavž iz leta 2014 je raba stavbnih zemljišč podrejena turistični oz. izletniški funkciji.

Zakaj so se lastniki odločili za prodajo, kako o morebitnem nakupu razmišljajo občinski svetniki, kako je z morebitnimi problemi z dostopnostjo do parcel na Miklavžu pa več v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

