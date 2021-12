Nova knjiga Domoznanske zbirke ''Naš Jurčič''

10.12.2021 | 09:30

Ivančna Gorica - V sejni sobi Občine Ivančna Gorica so v tem tednu predstavili knjigo Naš Jurčič, ki je izšla v Domoznanski zbirki občin Grosuplje, Ivančna Gorica Dobrepolje. Avtorja, domačin dr. Mihael Glavan, in akademski slikar Damijan Stepančič v knjigi pisatelja Josipa Jurčiča predstavljata v sliki in besedi.

Mestna knjižnica Grosuplje v okviru svojega programa aktivno neguje in razvija domoznansko dejavnost, med drugim od leta 2010 tudi izdaja domoznanska dela v okviru t.i. Domoznanske zbirke. V zbirki letno izhajajo knjige oz. publikacije, ki se vsebinsko navezujejo na dogodke, prebivalce in kraje iz območja občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Vse omenjene občine dejavnost Domoznanske zbirke tudi finančno podpirajo in v letu 2021, ki je po sklepu Vlade RS vseslovensko Leto Josipa Jurčiča, je uredniški odbor Domoznanske zbirke podprl nastanek in izid knjige Naš Jurčič 1844- 1881.

Kot sporočajo iz ivanške občine, sta na predstavitvi avtorja, dr. Mihael Glavan in akademski slikar Damijan Stepančič, podrobneje predstavila knjigo in njeno nastajanje. Dr. Mihael Glavan, je kot izjemen poznavalec življenja in dela pisatelja Josipa Jurčiča, je tokrat predstavil Jurčičevo življenjsko pot in literarno ustvarjanje, na nekoliko drugačen način, zlasti pa v želji, da bi bralci spoznali Jurčiča, ne le kot izjemnega pisatelja, literata, pač pa tudi njegovo plodno časnikarsko delo in narodno zavedno, politično udejstvovanje. Kot je povedal dr. Glavan je tokratna knjiga Domoznanske zbirke drugačna in posebna tudi zato, ker je pisana in likovno opremljena na nekoliko inovativen način, in je nekakšen strip oz. risoroman. Besedilo razdeljeno v deset vsebinskih in kronoloških obdobjih je namreč bogato opremljeno z ilustracijami akademskega slikarja Damijana Stepančiča. Dobro sodelovanje avtorja besedila in ilustratorja se vidi v knjigi sami. Po besedah umetnika Stepančiča, je bilo pri njegovem delu ključno, da je res temeljito spoznal Jurčiča, poleg avtorjevega besedila pa mu je pri ustvarjanju koristilo tudi razno drugo arhivsko gradivo, ki ga je prav tako zbral dr. Glavan. Knjiga bi torej po svoji vsebini in podobi lahko pritegnila tako mlajše kot odrasle bralce.

Slovesne predstavitve se je udeležil tudi župan Dušan Strnad, ki je izrazil zadovoljstvo, da je obeleževanje Leta Josipa Jurčiča prineslo zelo plodovito ustvarjanje, tako na lokalni kot državni ravni. Temu sledi tudi naslov najnovejše knjige iz Domoznanske zbirke. Kot je župan poudaril je pisatelj Jurčič res naš. V prvi vrsti je muljavski, saj njegovi rojaki zvesto negujejo Jurčičevo izročilo, je tudi Ivanški, saj je tesno vpleten v življenje občine Ivančna Gorica danes in vsekakor je tudi slovenski, saj že vse leto po vsej državi potekajo različni dogodki in projekti, tako na ljubiteljski kot znanstveni ravni.

Iz Ivančne Gorice še sporočajo, da je ob tej priložnosti Mestna knjižnica Grosuplje dr. Mihaelu Glavanu podelila tudi priznanje za »Domoznanskega ambasadorja«, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica pa bila ob tej priložnosti postavljena likovna razstava Stepančičevih ilustracij, ki jo je pripravila enota knjižnice v Ivančni Gorici v sklopu projekta Srečava se v knjižnici. Del razstave je na ogled tudi v Knjižnici Ivančna Gorica, so še zapisali.

