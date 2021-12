V primerjavi s prejšnjo soboto manj okuženih

12.12.2021 | 12:00

V soboto so ob 2230 PCR-testih pri nas potrdili 783 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je tako znašal 35,1 odstotka, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 22.487 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1399, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1066.

Delež pozitivnih testov se je v primerjavi z dnevom prej zvišal za 5,9 odstotne točke. Število aktivnih okužb je bilo v soboto za 699 nižje kot dan prej. Sedemdnevno povprečje je bilo nižje za 47, število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pa se je glede na dan prej znižalo za 33.

V soboto so opravili tudi 54.782 antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

V bolnišnicah se zdravi 883 covidnih bolnikov, od tega na intenzivni negi 243. Zaradi covida-19 je umrlo 14 ljudi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.238.292 ljudi ali 59 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 69 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 79 odstotkov.

Z drugim odmerkom je cepljenih 1.170.181 ljudi ali 55 odstotkov celotne populacije. Med starejšimi od 18 let je takšnih 66 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 76 odstotkov.

Z dodatnim odmerkom je cepljenih 348.444 ljudi.

V SB Novo mesto imajo danes 58 covidnih bolnikov (včeraj 64), od tega 15 na intenzivni terapiji. Pet so jih sprejeli in štiri odpustili, štirje so žal umrli.

V SB Brežice imajo 31 covidnih bolnikov, včeraj 33, enega na intenzivi - enega so odpustili, eden je umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Trebnje 15, Novo mesto in Črnomelj 14, Metlika in Šentrupert 7, Šentjernej, Ribnica, Mokronog Trebelno, Semič in Mirna 4, Kočevje 3, Žužemberk, Šmarješke Toplice in Mirna Peč 2, Škocjan in Dolenjske Toplice 1

Posavje - Brežice 14, Krško 12, Sevnica 6, Kostanjevica na Krki 1

