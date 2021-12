Za konec leta zmaga Trebanjcev proti Urbanscape Loki

18.12.2021 | 09:30

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so v 13. krogu lige NLB premagali Urbanscape Loko z 21:18 (10:8).

* Dvorana OŠ Trebnje, gledalcev 120, sodnika: Štrigl in Ocvirk.

* Trimo: Ristanović, Čudič, Brana, Slatinek Jovičič 1, Višček, Horvat 6, Didovič, Stanojević, Radojković 2, Dobovičnik, Ončev, Kotar 2, Potočnik 1, Udovič 1, Čulk, Cirar, Glavaš 6 (4), Florjančič 1, Ćorsović 1.

* Urbanscape Loka: Dolenc, Stanojlović, Juričan, Dolenc, Cingesar 5 (1), Jamnik 2 (1), U. Pipp 2, Mali 2, M. Pipp, Bergant 3 (1), Jesenko 2 (1), Damjanović, Nikolić, Jesenko 2, Klemenčič, Šilc, Belič-Pfajfar, Derlink, Jankovskij.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 5 (4), Urbanscape Loka 7 (4).

* Izključitve: Trimo Trebnje 10, Urbanscape Loka 8 minut.

* Rdeči karton: /.

V Trebnjem sta se v zadnjem jesenskem krogu pred premorom, ki bo trajal do začetka februarja, srečali do tega kroga drugo- in četrtouvrščena ekipa z lestvice. Medtem ko so domači igralci pod vodstvom Uroša Zormana svoj položaj na lestvici zadržali in imajo za vodilnim Celjem točko zaostanka, pa so Škofjeločani po petem porazu zdrsnili na peto mesto.

Ekipi sta tekmo začeli precej izenačeno, nato pa so pobudo prevzeli domačini, ki so v 21. minuti povedli z 9:5. Na glavni odmor so nesli dva gola prednosti, kar je tekmecem še dajalo upanje za preobrat.

V uvodu drugega dela so Dolenjci še naprej ohranjali lepo prednost, ki so jo nato še povečali in v 42. minuti prvič povedli za pet zadetkov (16:11). Ko je kazalo, da so s tem strli odpor Škofjeločanov, pa so slednji vrnili udarec in se v 52. minuti z golom Aljaža Jesenka približali le na zadetek (16:17) in napovedali zanimivo končnico. V tej pa so imeli več zbranosti gostitelji, ki so z delnim izidom 4:2 poskrbeli, da sta točki ostali doma.

Pri domačih sta po šest golov dosegla Gašper Horvat in Filip Glavaš, pri gostih pa je petkrat zadel Darko Cingesar.

Aljoša Čudič, Vitaterm igralec tekme (RK Trimo Trebnje):

“Čestitke fantom za težko prigarano zmago. Borili smo se do zadnje sekunde in zasluženo slavili. Zdaj je pred nami zaslužen počitek in priprava na drugi del sezone, ki ga želimo uspešno nadaljevati.

Jure Šterbucl, trener RD Urbanscape Loka:

“Čestitam Trebanjcem za korektno odigrano srečanje. Tekma je bila trda, s precej napakami na obeh straneh. Z začetkom jesenskega dela smo zadovoljni, v nadaljevanju pa želimo preprečiti padce, kot se nam je zgodil v decembru. “

STA; M. K.