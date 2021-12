Cepljenje mladoletnih z vektorskimi cepivi - Cepili so jih na zahtevo staršev

Novo mesto - Med 24 cepilnimi centri, kjer so mladoletnike cepili v vektorskimi cepivi, jih je bilo šest na našem koncu Slovenije – Šlo je za osamljene primere – Cepljeni mladostniki bili stari 16 let in več – Najbolj iskano je bilo cepivo Janssen

Na 24 cepilnih mestih po Sloveniji so z vektorskimi cepivi, gre za cepivi Janssen in AstraZeneca, cepili tudi mlajše od 18 let, čeprav ta zanje niso registrirana. Zdravstveni inšpektorat je doslej ugotovil 87 primerov cepljenja mladoletnih z vektorskimi cepivi, to je podatek z 9. decembra. Primere je predal Zdravniški zbornici Slovenije, preostali postopki so še v teku.

V Splošni bolnišnici Brežice so s cepivom Janssen cepili deklico, ki je bila tedaj stara 17,5 leta. Kot je pojasnila direktorica Anica Hribar, so jo cepili na podlagi večkratne zahteve mame, ki jo je medicinska sestra seznanila in opozorila, da se cepivo, ki ga je izbrala, ne uporablja za cepljenje mlajših od 18 let. »Mama je na koncu, zato da je bila hčerka cepljena s cepivom po njenem izboru, tudi podpisala izjavo, s katero je potrdila, da je seznanjena z dejstvom. Na cepilnem mestu je bilo zagotovljeno ustrezno cepivo za cepljenje mladoletnih oseb, s katerim bi bila hčerka lahko cepljena, vendar je mama to možnost zavrnila,« je povedala direktorica. Zapletov ali stranskih učinkov ni bilo.

V Zdravstvenem domu Metlika so z vektorskim cepivom cepili mladoletnika, starega 16 let, na izključno željo staršev. »Cepljen je bil s cepivom Janssen v začetku julija letos. Po cepljenju o morebitnih težavah nismo bili obveščeni,« je pojasnila direktorica Duška Vukšinič in še pridala, da je nekaj povpraševanja po cepljenju mladoletnih oseb s cepivom Janssen in AstraZeneca sicer bilo na začetku poletja, vendar so bili vsi zavrnjeni s strokovno obrazložitvijo, ki so jo sprejeli, razen enega.

V Zdravstvenem domu Črnomelj so z prav tako s cepivom Janssen cepili mladostnika, in sicer le deset dni pred njegovim 18. rojstnim dnevom. »Cepljen je bil 7. julija, rojstni dan pa je imel 17. julija. Mladostnik je bil na cepilnem mestu skupaj s svojim očetom. Oba sta izrecno zahtevala to cepivo, čeprav sta dobila jasna navodila glede izbire cepiva in možnih komplikacijah po cepljenju. Mladostnik ni imel nobenih stranskih učinkov ali zapletov. Na podlagi tega smo imeli inšpekcijski nadzor, kjer ni bilo ugotovljenega neskladja,« je povedala pomočnica direktorice za zdravstveno nego Danica Milkovič. Vsem drugim, mlajšim od 18 let, so cepljenje s cepivom Janssen zavrnili.

V krškem zdravstvenem centru Aristotel so podobno kot pri drugih cepili na izrecno željo staršev. S cepivom Janssen so cepili mladoletni osebi, stari 17 let, ki težav po cepljenju nista imeli. Dodali so, da je bilo še nekaj mladih, ki pa so jim ponudili druga, ustrezna cepiva.

V cepilnem centru ordinacije splošne medicine Verice Lolič v Kočevju so cepili učenca, ki sta bila na dan cepljenja stara 17,6 leta. »Cepila sta se s cepivom AstraZeneca, takrat je bilo cepivo Pfizer registrirano samo za starejšo populacijo. Učenca sta bila v naši ustanovi na praksi in sta se sama odločila, da bi se cepila,« je pojasnila Verica Lolič.

Na seznamu cepilnih mest, kjer so mladoletnike cepili z vektorskimi cepivi, je tudi Zdravstveni dom Ivančna Gorica, kjer pa zadeve za naš časopis niso želeli komentirali.

