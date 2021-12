Ob začetku praznikov novi ukrepi

24.12.2021 | 07:40

Novomeščane bi po prvotnih načrtih v novo leto na Glavnem trgu popeljali Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, a silvestrovanj na prostem po včerajšnji odločitvi vlade ne bo. (foto: Videomedia)

Začetek božično-novoletnih praznikov bodo pospremili novi ukrepi za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom. Skrajšuje se veljavnost testiranja pri pogoju PCT in omejuje število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah. Na nocojšnji božični večer, pa tudi na silvestrovo, bo dovoljeno zasebno zbiranje oseb iz do treh gospodinjstev.

Vlada je nove ukrepe potrdila v četrtek s spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 in jih zvečer objavila v uradnem listu.

Veljavnost testiranja za izpolnjevanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) je pri testih PCR skrajšana na 48 ur in pri hitrih antigenskih testih na 24 ur od odvzema brisa.

Druženje na današnji božični večer, pa tudi na silvestrovo, je dovoljeno, a omejeno na osebe iz do treh gospodinjstev in možno pod pogojem, da se vse osebe, starejše od 6 let, pred zbiranjem samotestirajo.

V noči na 1. januar obratovalni čas gostinskih obratov ne bo omejen, dovoljena bo tudi živa glasba. Enako kot sedaj je dovoljena le strežba pri mizah, bodo pa morali gostje - ne glede na svoj morebitni status cepljenega ali prebolevnika - pred vstopom izkazati negativen hitri ali PCR test, ki ne bo smel biti starejši od 12 ur. Možen bo tudi test za samotestiranje, pri čemer odlok določa, da gostinci določijo mesto samotestiranja, ki se izvede pred vstopom v gostinski obrat.

Na in ob prevzemnih mestih medtem ni več dovoljeno uživanje hrane in pijače.

Največje dovoljeno število udeležencev na javnih kulturnih in športnih prireditvah je po novem omejeno na 750. Za obiskovanje vseh prireditev je še vedno obvezno izpolnjevanje pogoja PCT in nošenje mask, dovoljene so še vedno le prireditve v sedečem režimu s predpisanim razmakom med sedišči. Izjema pri uporabi zaščitne maske pa so po novem nastopajoči na vajah za kulturno prireditev.

Vlada je podaljšala tudi ukrep delnega povračila izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka do konca februarja.

Že v četrtek pa so začele veljati spremembe, po katerih je določena omejitev števila strank v trgovinah, in sicer je dovoljena ena stranka na 10 kvadratnih metrov površine.

STA; M. K.