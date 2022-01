V novomeški porodnišnici dočakali prvo letošnjo dojenčico

1.1.2022 | 17:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Novo mesto/Brežice - Poročali smo, da sta se v Sloveniji prvi novorojenčici v novem letu minuto čez polnoč rodili v Ljubljani in Mariboru. Z deklico pa so novo leto začeli tudi v novomeški porodnišnici - nekaj po 12. uri se je rodila (12.28), težka je 3650 gramov in velika 49 centimetrov. Ponosna in presrečna starša sta ji dala ime Ema! Čestitamo!

So pa v Novem mestu z deklico tudi zaključili lansko leto - sinoči se je kot zadnji dojenček na silvestrovo rodila ob 22.38 uri, z 2890 grami in 48 centimetri.

V novomeški porodnišnici so sicer na starega leta dan imeli tri porode, skupaj pa se je pri njih v letu 2021 rodilo 1.329 otrok.

V Brežicah še nič letos

V Brežicah do 17. ure letošnjega prvega novorojenčka še niso dočakali, včeraj pa se je pri njih kot zadnji lani malo pred 14. uro rodil deček s 3360 grami in 52 centimetri. Na silvestrovo sta sicer pred njim v brežiški porodnišnici na svet privekala še dva dečka.

M. K.