Prazniki in črna kronika - pijan na silvestrovo v sevniškem ZD nadlegoval in žalil zaposlene

3.1.2022 | 11:45

Motorista, ki je padel pri Metliki, so odpeljali v novomeško bolnišnico. (foto: arhiv)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 31. 12. 2021 in 3. 1. 2022 intervenirali v 148. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 517 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je ena oseba huje poškodovala, dve prometni nesreči z lažjimi telesnimi poškodbami in 22 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Pridržali so voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 35. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in dva kršitelja pridržali. V večini primerov je šlo za moteče predvajanje glasne glasbe, uporabo pirotehničnih izdelkov, streljanje in spore v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, goljufije, ponarejanja dokumentov in tatvin. Posredovali so zaradi nezakonitih prehodov državne meje.

Motorist huje poškodovan

Na silvestrovo nekaj po 17. uri so bili obveščeni o padcu motorista pri Dolnjem Suhorju pri Metliki. Policisti PP Metlika so ugotovili, da je 35-letni motorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je pa imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligrama alkohola. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli hujšo poškodbo roke. Policisti bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov zoper 35-letnika uvedli postopek o prekršku. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o voznikih za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.000 evrov.

Pijanega pridržali

Policisti PP Novo mesto so bili v petek popoldne obveščeni tudi o nevarni in nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na območju Novega mesta. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa vozila kršitelja ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. 51-letnemu kršitelju so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nadlegoval zdravstvene delavce

Sevniške policiste so v noči na 1. 1. poklicali na pomoč iz zdravstvenega doma, kjer je pijan moški nadlegoval zdravstvene delavce in jih žalil. 29-letni kršitelj, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Poškodoval avto

V noči na 31. 12. je na parkirnem prostoru na Foersterjevi ulici v Novem mestu nekdo poškodoval osebni avtomobil VW polo in povzročil za okoli 600 evrov škode.

Migranti

Med 31. 12. 2021 in 3. 1. 2022 so policisti na območju Velike Doline (PP Brežice) izsledili in prijeli sedem državljanov Afganistana in pri Smedniku (PP Krško) dva državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.