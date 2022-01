Gimnazija in srednja šola Kočevje uvaja program računalniški tehnik

6.1.2022 | 10:00

Župan Vladimir Prebilič v računalniški učilnici (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje s prihodnjim šolskim letom uvajajo nov šolski program, računalniški tehnik. Kot je na včerajšnji predstavitvi povedal ravnatelj Tomaž Markovič, program uvajajo na podlagi analize med učenci, ki je pokazala velik interes zanj, ter zaradi naraščajočih potreb lokalnega gospodarstva po tovrstnem znanju.

V občini Kočevje namreč v zadnjem času beležijo gospodarsko rast, pri čemer se v Kočevju in okolici vse bolj krepijo podjetja, ki delujejo na področjih računalništva, robotizacije in inženirstva. Ta podjetja potrebujejo zaposlene z znanji iz tehnike in računalništva, kar dokazuje tudi to, da decembra 2020 v evidenci brezposelnih oseb na območju Kočevja in Ribnice ni bilo nobene osebe z znanji iz informacijske in komunikacijske tehnologije. Poleg tega so po Markovičevih besedah tovrstna znanja nujno potrebna tudi za hitro in učinkovito prilagajanje na gospodarske izzive, ki prihajajo.

"Šola je med učenci sedmih, osmih in devetih razredov osnovnih šol, iz katerih prihajajo njeni dijaki - gre predvsem za učence osnovnih šol Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče - izvedla analizo, in izkazalo se je, da je program tehnike in računalništva tisti, ki je med učenci najbolj zaželen," je dejal Markovič.

Na šoli, kjer trenutno že izvajajo osem programov, med njimi tudi programe za odrasle, tudi na podlagi izvedene ankete računajo, da bi lahko v naslednjih letih v program tehnik računalništva vsako leto vpisali za najmanj en oddelek dijakov. Za omenjeni program imajo tudi podporo tamkajšnjih občin, zlasti kočevske, je še dejal.

STA; M. K.

