Tudi v Krškem primanjkuje pediatrov - Kar osem objav in nobene prijave

9.1.2022 | 18:40

Bo Krško edina mestna občina brez pediatra, se sprašuje Jože Olovec. (foto: Pavel Perc)

Dejstvo je, da pediatrov v Sloveniji primanjkuje in da so krški pediatri preobremenjeni – Zdravstveni dom Krško v Kostanjevici na Krki zaposlil specialistko družinske medicine, ki se v 90 odstotkih zaposlitve vključuje v delo otroškega dispanzerja

Zaskrbljena občanka je krškemu občinskemu svetniku Jožetu Olovcu (SDS) izrazila neprijetno presenečenje nad dejstvom, da v Zdravstvenem domu v Krškem ni pediatra, ki bi vpisoval novorojenčke in jih seveda kasneje tudi pregledoval. Zato so jih starši prisiljeni voziti v druge ustanove in druge kraje, tudi v Ljubljano. Po Olovčevem mnenju so na »dobri poti«, da v treh letih v Krškem ostanejo brez pediatrov, če ne bodo ukrepali pravočasno. Predlagal je, da postorijo vse, da se to ne bo primerilo, sploh v luči pričakovanega porasta prebivalstva ob morebitni gradnji drugega bloka nuklearke.

Občinski upravi so razmere glede pediatrije v občini znane, s predstavniki Zdravstvenega doma Krško so se o tem že pogovarjali, o razmerah so izmenjavali stališča tudi s člani Odbora za družbene dejavnosti. Vsi se strinjajo, da je treba vložiti vse napore za to, da bi čim prej razrešili to zagato in zagotovili ustrezno zdravstveno obravnavo otrok. Trenutno kadrovsko pomanjkanje na pediatriji je nastalo z enostransko odpovedjo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen in polni delovni, ki jo je avgusta lani podala pediatrinja, ki je nato 1. septembra tudi zapustila zdravstveni dom.

Od takrat je Zdravstveni dom Krško na Zavodu za zaposlovanje objavil štiri razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista pediatrije, tri take razpise je objavil na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije in enega na mednarodnem portalu Careerjet. Razpis so objavili tudi na portalu mladih zdravnikov Slovenije in portalu pediatrov, a se na vse te pozive ni prijavil nihče.

Vodstvo občine so zanimale tudi druge okoliščine, ki bi lahko pripomogle k temu, da bi bil Zdravstveni dom Krško bolj zanimiv za morebitnega pediatra. V zavodu pojasnjujejo, da je višina plače določena v skladu s kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike. Plačni razred je med drugim odvisen tudi od posebnih pogojev dela in delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu in specializaciji. Posebni pogoji dela in naziv višjega zdravnika se določa individualno. Službeno stanovanje, v sodelovanju z Občino Krško, ponudijo vsakemu zainteresiranemu zdravniku, ki bi se bil pripravljen zaposliti v ZD Krško. Izraženo je bilo tudi stališče, da si zdravstvene ustanove med sabo niso tako velika konkurenca, bolj je odločilno dejstvo, da se zdravniki odločajo za zaposlitve na delovnih mestih in v dejavnostih, kjer imajo dnevno nižjo frekvenco ambulantnih obravnav in nižje število opredeljenih pacientov, kot je to v otroških in šolskih dispanzerjih na primarni ravni. In to ne glede na dejstvo, da se zaradi dodatnih obremenitev pediatrom izplačuje nadurno delo in dodatek za povečan obseg dela zaradi nezasedenosti delovnega mesta pediatra, vse v skladu z obračunskim modelom, ki ga je sprejela vlada.

Dejstvo je, da pediatrov v Sloveniji primanjkuje in da so krški pediatri preobremenjeni. Pediater na primarni ravni lahko enako kot družinski zdravnik odkloni opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko doseže 1895 glavarinskih količnikov.

V Zdravstvenem domu Krško so, da bi rešili trenutno pomanjkanje pediatrov, v Kostanjevici na Krki zaposlili specialistko družinske medicine, ki se v 90 odstotkih zaposlitve vključuje v delo otroškega dispanzerja, desetino delovnega časa pa namenja družinski medicini. ZD Krško hkrati aktivno poziva osebe, starejše od 19 let, da si za izbranega zdravnika izberejo specialista družinske medicine, šolske otroke pa pozivajo k prepisu v šolsko ambulanto. Na zdravniško zbornico so javili potrebo po razpisu specializacije iz pediatrije zaradi izrednih razmer – odpovedi pogodbe, po specializaciji pediatrije, zaradi predvidene upokojitve ter po specializaciji družinske medicine, prav tako zaradi upokojitve.

