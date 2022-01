Oblegana trgovina: solzivec, grožnje in napad na varnostnika

10.1.2022 | 14:25

Policisti so na telefonski številki policije med vikendom sprejeli 519 klicev, od tega je bilo 119 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s prometno varnostjo.

Policisti so tako obravnavali 21 prometnih nesreč z materialno škodo, od tegajih je bilo 12 povezanih s trki z divjadjo in drugimi živalmi.

Črnomaljski policisti so v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje v Črnomlju ustavili 41-letnega voznika osebnega avtomobila. Z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti 0,71 mg/l alkohola v izdihanem zraku se ni strinjal, zato so mu odredili strokovni pregled, ki pa ga je odklonil. Med pridržanjem na policijski postaji je razbijal v prostoru za pridržanje, zato so ga dodatno vklenili v namestili v drug prostor. Poleg postopka o prekršku zaradi alkohola, ga bodo še kazensko ovadili zaradi poškodovanja tuje stvari.

Novomeški policisti so v petek popoldne na Kandijski cesti zasegli avtomobil 73-letnemu vozniku, ker ga je vozil brez vozniškega dovoljenja. V nedeljo popoldne so avtomobil zasegli 37-letnemu vozniku v Birčni vasi, ker so pri kontroli prometa ugotovili, da mu je poteklo.

V petek zvečer so policisti v Semiču ustavljali osebni avtomobil brez registrskih tablic. Voznik sirene in modre luči ni upošteval in je poskušal policistom ubežati po gozdnih poteh. Policisti so vozilo prestregli in ustavili. Kljub temu, da so se potniki razbežali, so jih uspeli prijeti. Zober 29-letnega voznika iz Črnomlja, ki je vozil neregistriran avto brez vozniškega dovoljenja, bodo uvedli več postopkov o prekršku.

V nedeljo popoldne so krški policisti 15-letniku zasegli kolo z motorjem, ker za vožnjo z njim ni imel ustreznega vozniškega dovoljenja.

Javni (ne)red in (ne)mir

Policisti so med vikendom obravnavali deset kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ter pet v zasebnem prostoru.

V soboto popoldne je varnostnik trgovine na Avšičevi ulici v Novem mestu opozoril tri osebe, ki so brskali po zabojniku za smeti. Opozorila niso sprejeli dobrohotno, saj so se nanj najprej spravili z besedami, nato pa mu zagrozili s palico in poškropili z dražljivim sprejem. Ko so se policisti odpeljali iz kraja in podali v iskanje teh oseb, se je malo kasneje do trgovine pripeljala druga skupina občanov. Tudi ti niso upoštevali odredbe in opozoril varnostnika. Dva od njih sta se spravila nanj, ga nekajkrat udarila in zbila na tla ter poškropila z solzivcem. Varnostnika so pri tem lažje poškodovali, tako da so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju. Skupina občanov se je zvečer zopet pripeljala do te iste trgovine, zagrozili so varnostniku, nato pa odpeljali. Ko jih je opozoril, so mu zagrozili in se iz kraja odpeljali. Policisti so jih ustavili in odpeljali na policijsko postajo, da z njimi opravijo razgovor. Po zaključku preiskave, ko bodo, kot pojasnjujejo na PU, razjasnjene vloge vseh akterjev, bodo zoper njih ustrezno ukrepali – zaradi neupoštevanja opozoril in odredb varnostnika ter povzročitve lahke telesne poškodbe.

Novomeški policisti so v petek ponoči, nekaj po enajsti uri, zaradi glasne glasbe posredovali v Šmihelu. Vzpostavili so javni red in mir ter 27-letnemu kršitelju napisali plačilni nalog.

Metliški policisti so v soboto, nekaj po enajsti ponoči, v Svržakih zaradi kršitve javnega reda in miru napisali plačilni nalog 34-letnemu domačinu. 34-letnik je pijan žalil sosede in predvajal glasno glasbo, po prihodu policistov pa se je pomiril in je odšel na nočni počitek.

Črnomaljski policisti so izdali plačilni nalog in uvedli postopek o prekršku zoper lastnico gostinskega lokala, ki je v soboto zvečer z glasno glasbo motil okolico in posloval po dovoljenem obratovalnem času.

Vlomi in tatvine

Trebanjski policisti so v Trebnjem obravnavali tatvino katalizatorja. Oškodovanec je v petek zvečer ugotovil, da so mu ga od začetka januarja ukradli iz parkiranega avtomobila in mu s tem naredili za okoli 300 evrov škode.

V petek popoldne so predrzneži ukradli torbico z denarjem in dokumenti iz parkirane cisterne na bencinskem servisu v novomeškem Bršljinu, kamor je 35-letni voznik pripeljal gorivo. Za predrznežem, ki je izkoristil kratkotrajno odsotnost voznika in pregledal odklenjeno voznikovo kabino, še poizvedujejo.

Nekaj po drugi uri v petek popoldne je lastnik stanovanjske hiše ugotovil, da so mu dopoldne vlomili v hišo v Češnjicah. Sevniški policisti so opravili ogled kraja. Po prvih ugotovitvah so storilci odnesli žago za rezanje maso, vredno okoli tristo evrov.

V noči na petek so vlomili v trgovino na Rimski cesti v Trebnjem. Po prvih ugotovitvah ogleda so razbili steklo na vhodnih vratih in iz trgovine odnesli mobilne telefone – koliko, bo znano po opravljeni izredni inventuri. Že zdaj pa ocenjujejo, da je škode za nekaj tisoč evrov.

V Velikih Poljanah so od novega leta pa do sobote vlomili v lesen objekt športnega društva in odnesli zvočnik. Društvu so naredili za okoli 300 evrov škode.

V Golobinjeku so novomeški policisti v petek zvečer opravili ogled vloma. Kot kaže, so neznanci med torkom in petkom popoldne vlomili v zidanico, jo pregledali in odnesli diatonično harmoniko Melodija. Lastnik je vlom opazil v petek popoldne in obvestil policiste. Storilci so mu naredili za okoli tisoč petsto evrov škode.

Iz lovskega doma na Studencu so storilci v prvih dneh novega leta odnesli približno deset metrov bakrenih odtočnih cevi žleba, vlomili v pomožni objekt ter od tam odnesli še liter žgane pijače. Skupaj so povzročili za okoli tisoč evrov škode.

V nedeljo zvečer so črnomaljski policisti v Semiču opravili ogled vloma v gostinski lokal, ki je sicer že pol leta zaprt. Po prvih ugotovitvah so storilci odnesli štiri prazne 50-litrske aluminijaste sode.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so v petek zjutraj v Dobovi prijeli devet domnevnih državljanov Afganistana (trije med njimi otroci), ki so v Slovenijo prišli mimo mejnih prehodov. V noči na soboto so v Trnju prijeli še dva državljana Kosova, ki sta v državo prav tako prišla mimo mejnega prehoda. Postopki s tujci še niso zaključeni.

