Pogrešano z otrokom so našli; danes brez elektrike

13.1.2022 | 07:00

S Policijske uprave Ljubljana so danes zjutraj preklicali iskanje pogrešane Vlaste Udovič Ahmadi. Skupaj z otrokom so jo našli in z njima je vse v redu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto- nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU na izvodu ŽVAB;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUTORAJ na izvodu GASILNI DOM in SMER ZORENCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC, izvod vas.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS, TP POTOK;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 3.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 10:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE na izvodu GORENJE PONIKVE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.