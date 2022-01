Loto sedmica Trebanjcem; občini bo četrt milijona še kako prav prišel

13.1.2022 | 13:40

Šola in telovadnica v Dolenji Nemški vasi (Google Maps)

Za Trebanjca je bila decembra srečna kombinacija: 6, 7, 8, 13, 14, 17, 24 in dodatna 9. (arhiv DL)

Trebnje - 12. decembra lani smo dobili srečnega dobitnika sedmice v 99. krogu žrebanja igre na srečo loto Loterije Slovenija, da prihaja iz trebanjske občine, pa danes razkrivajo Slovenske novice. Srečnež je dobitno kombinacijo vplačal prek spleta, prinesla pa mu je 1,760.483 evrov oziroma po odbitku 15-odstotnega davka na dobitke pri igrah na srečo 1,496.411 evrov.

Razlika, 264.072 evrov, pa je šla v proračun občine, v kateri ima srečnež prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Slovenskim novicam zanjo tudi na Fursu ni uspelo izvedeti, ker da gre za davčno tajnost. V uredništvu so tako poizvedovali po slovenskih občinah, kje so se razveselili dobrega četrt milijona evrov, in to so jim potrdili v Trebnjem. Tam že vedo, kako bodo porabili ta nenadejani denar - še kako prav jim bo prišel v Dolenji Nemški vasi, kjer bodo obnovili in dozidali podružnično šolo.

Tam bodo dela začeli v kratkem, naložbo, vredno skoraj pet milijnonov evrov, pa naj bi dokončali do konca leta.

M. K.