Novomeščani bodo drsali do začetka februarja

15.1.2022 | 16:30

Novo mesto - Mestno drsališče, ki je zaživelo v času Adventa Novo mesto, bo odprto vse do nedelje, 6. februarja 2022, sporočajo iz novomeške občine. Delovni čas obratovanja drsališča je vsak dan med tednom med 15. in 19. uro ter v soboto in nedeljo med 11. in 19. uro, na Zavodu Novo mesto pa so pripravili tudi nekaj posebnih akcij.

Mestno drsališče je ves čas obratovanja med delovnikom v dopoldanskem času namenjeno vrtcem in osnovnim šolam Mestne občine Novo mesto, k sodelovanju pa so na Zavodu Novo mesto povabili tudi šole iz okoliških občin. Tako se je zgolj v decembru v sklopu vrtčevskega in šolskega programa v drsanju preizkusilo več kot 1500 otrok. Po besedah direktorja Zavoda Novo mesto Aleša Makovca je mestno drsališče v adventnem času poželo velik uspeh: ''V mesecu decembru smo beležili dnevni obisk, pri čemer je drsališče obiskalo tudi po 350 ljudi dnevno, zadovoljni pa smo predvsem s tem, da smo v zahtevnih razmerah v skladu z vsemi ukrepi vlade organizirali dejavnost na svežem zraku in dosegli začrtan cilj, da se v drsanju preizkusi veliko ljudi in ni malo takšnih, ki so se z drsanjem srečali prvič. V primeru, da bo zanimanje ljudi še naprej veliko in bodo razmere to dopuščale, bomo po 6. februarju obratovanje drsališča podaljšali do konca šolskih počitnic.''

Zavod Novo mesto je pripravil tudi posebno akcijo, s katero želijo dodatno privabiti ljubitelje drsanja. Tako lahko vsi obiskovalci drsanja vsak delovni dan med 15. in 16. uro drsajo zgolj za 1 evro, akcija pa velja od ponedeljka, 17. 1. 2022, do preklica, še sporočajo z rotovža.

Več aktualnih informacij o dogajanju na drsališču lahko najdete prek družbenih omrežij na kanalu VISIT NOVO MESTO, o spremembah delovnika pa si zaradi trenutnih razmer organizator pridružuje pravico do spremembe.

M. K.

foto: MO Novo mesto