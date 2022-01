Nekdanji policist, obtožen za umor žene, krivde ni priznal

15.1.2022 | 12:30

Prizorišče zločina v vasi Dole pri Polici, sedem kilometrov od Grosupljega. (foto: Svet24)

Ljubljana - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je včeraj potekal ponovljeni predobravnavni narok za Žarka Gorenjca, ki mu tožilstvo očita umor žene lani v Dolah pri Polici v občini Grosuplje. Gorenjc krivde za smrt soproge ni priznal, glavna obravnava bo pred petčlanskim senatom predvidoma stekla v začetku marca.

Prvi predobravnavni narok je sicer potekal že julija lani, a se takrat obtoženi o krivdi ni izrekel, saj je njegova obramba predlagala izločitev več dokazov, češ da so bili pridobljeni nezakonito.

Sodnik Marko Justin, ki ga je v petek zamenjal Bernard Tajnšek, je izločil le izpoved obtoženčevega očeta na policiji, saj ni bil poučen, da mu kot očetu takrat osumljenca ni treba pričati. Ker je Justin ugodil enemu od predlogov obrambe, se je nato moral izločiti.

Sam se je javil policiji v Trebnjem

Tožilstvo Gorenjcu očita, da je 5. marca lani zadušil svojo 36-letno ženo, po dejanju pa se je sam javil policiji v Trebnjem. Policisti so odšli na naslov v okolici Grosupljega, kjer so jo našli mrtvo. Policija ga pred tem še ni obravnavala, a mediji so po dogodku objavili pismo mame žrtve, v katerem je navedla, da je storilec njeno hčer več let maltretiral.

Zadavil jo je

Kot je že julija v predstavitvi obtožnice dejala tožilka, je Gorenjc ženo umoril iz nizkotnih vzgibov, ker ga je hotela zapustiti in je že poiskala pravno pomoč. Soprogo je, kot v obtožnici opisuje tožilka Ana Kirm, zadavil s trakom kopalnega plašča in to ob prisotnosti dveletne hčere v sosednjem prostoru. Kaznivo dejanje uboja je po končani sodni preiskavi tožilstvo prekvalificiralo v umor.

Glavna obravnava bo predvidoma stekla 7. marca pred petčlanskim senatom, ki mu bo predsedoval Tajnšek.

Zaslišati želijo tudi ministra

Kot navajajo mediji, je tožilka v petek v sodni spis vložila tudi elektronsko sporočilo, ki ga je izročila mati umrle soproge. Gre za sporočilo žrtve, v katerem sestri sporoča, da se želi od moža ločiti, in jo prosi, naj ga prepošlje sodelavcu, ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku. Zato je tožilka predlagala, da se v obravnavi zasliši tudi Koritnika.

STA; M. K.