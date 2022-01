Ortopedu Kavčiču sodišče dosodilo triletno zaporno kazen

18.1.2022 | 09:15

Gregor Kavčič (foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je končalo sojenje ortopedu iz novomeške bolnišnice Gregorju Kavčiču (leta 2020 si je po izboru bralcev revije Viva prislužil naziv Moj ortoped leta). Tričlanski sodni senat je pritrdil očitkom tožilstva, da je prejemal podkupnino od podjetja Emporio Medical. Zdravniku, ki zanika, da je šlo za podkupnine, so prisodili tri leta zapora. Sodba še ni pravnomočna, poročajo današnji časniki.

Kot navajajo Delo, Večer in Slovenske novice, je sodišče Kavčiču dosodilo še stransko kazen v višini 50.000 evrov in povrnitev 106.898 evrov, kolikor naj bi prejel podkupnin. Ni pa sodišče sledilo predlogu tožilstva, ki je za obtoženega predlagalo tudi prepoved opravljanja zdravniškega poklica, saj, kot pišeta Delo in Slovenske novice, kaznivega dejanja ni storil pri opravljanju poklica kirurga.

Kavčičev odvetnik Boštjan Penko, ki je predlagal izrek oprostilne sodbe, je po navedbah Večera v ponedeljek že napovedal pritožbo na višje sodišče.

Tožilstvo je Kavčiča bremenilo, da je od marca 2008 do aprila 2012 od podjetja Emporio Medical prejel 106.898 evrov podkupnine, in sicer v gotovini ali na bančni račun v Avstriji. Po prepričanju tako senata kot tožilstva je denar dobil v zameno za to, da je lahko Emporio Medical v novomeško bolnišnico dobavljal kolenske endoproteze proizvajalca Biomet.

Kavčič je krivdo ves čas odločno zanikal. Po njegovem zatrjevanju pri omenjenem znesku ni šlo za podkupnine, ampak za honorar za izvajanje izobraževanj in usposabljanj s področja ortopedije, ki naj bi ga več let izvajal skupaj s proizvajalcem Biomet.

STA; M. K.