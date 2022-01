Galeriji Božidarja Jakca priznanje za kreativnost Foruma slovanskih kultur

18.1.2022 | 12:20

Priznanje je sprejel direktor Goran Milovanović (vse fotografije: Galerija Božidar Jakac)

Skupinska fotografija prejemnikov nagrad in priznanj

Nagrada

Pogled na galerijo Božidar Jakac

Kostanjevica na Krki - Galeriji Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki so podelili priznanje za kreativnost, nagrado živa 2020. To podeljuje Forum slovanskih kultur. Na prireditvi, ki je v četrtek potekala v prostorih Jugoslovanske kinoteke v Beogradu, so v konkurenci 20 nominiranih muzejev iz 11 slovanskih držav podelili glavni nagradi in pet posebnih priznanj.

Galerija je priznanje dobila zaradi svoje tradicije, izvirnosti in vizije. Hkrati se osredotoča na razvoj inovativnih in vključujočih dejavnosti ter te ponuja tudi digitalno, so pojasnili v kostanjeviški galeriji.

Mednarodna žirija je med drugim zapisala, da je Galerija Božidarja Jakca ustanova z dolgo tradicijo, unikatna pa je tako zaradi svojega delovanja in ugleda kot tudi zaradi umeščenosti v nekdanji srednjeveški samostan.

Vizija kostanjeviške galerije je usmerjena v sodobno predstavljanje ter promocijo lastnih zbirk, ki jih oživlja in aktualizira s povezovanjem tradicionalnega in modernega v umetnosti, je še ocenila komisija.

Z nagrado živa skušajo slovanske muzeje in kulturne ter naravne spomenike spodbujati, da postanejo boljši. Nagraditi in pospeševati želijo eksperimente, projekte in delovanje muzejskega sektorja v kulturnem ter geografskem okviru evropskih držav slovanskih narodov. Prepoznati želijo tudi "posebnosti in posebne vrednote slovanskega sveta z njegovimi zgodbami, tradicijami in dediščino, skupnimi in včasih zelo različnimi koreninami, pa tudi težavami," so še zapisali v kostanjeviški galeriji.

Osrednjo nagrado živa je prejel Muzej rezbarjenja iz Konjica v Bosni in Hercegovini, nagrado za najboljši naravni in kulturni spomenik pa Regionalni etnografski muzej na prostem Etar iz Gabrovega v Bolgariji.

Posebno priznanje za vodenje je prejel ukrajinski Nacionalni literarni spominski muzej Ivan Franko, priznanje za odprtost za obiskovalce Rudarski muzej iz Zabrza na Poljskem, priznanje za pripovedovanje zgodb pa Center za obiskovalce Ivanina hiša pravljic iz hrvaškega Ogulina. Priznanje za učinkovito rabo virov je dobil Muzej umetnosti iz Jaroslavlja v Ruski federaciji, priznanje za kreativnost pa torej Galerija Božidarja Jakca.

M. K.