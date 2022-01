Pogodba z izvajalcem podpisana - Šolo bodo razširili, a potrebujejo še eno

19.1.2022 | 09:30

Medtem so gradbeni stroji že zabrneli.

Foto: Občina Trebnje

Podružnična šola v Dolenji Nemški vasi (foto: R. N.)

Dolenja Nemška vas - Občina Trebnje podpisala pogodbo s podjetjem GPI Tehnika za razširitev podružnične šole v Dolenji Nemški vasi – S tem vsaj nekoliko omilili prostorsko stisko na matični šoli v Trebnjem

Občina Trebnje je pred novim letom s podjetjem GPI Tehnika iz Novega mesta, ki je bilo kot najugodnejše izbrano na javnem razpisu, podpisala pogodbo za dozidavo podružnične šole v Dolenji Nemški vasi, kjer je danes pet oddelkov. Po zaključku gradnje bo prostora za dvanajst oddelkov od prvega do šestega razreda, s tem bodo vsaj nekoliko omilili prostorsko stisko na matični šoli v Trebnjem.

Trebanjska osnovna šola je ena največjih v Sloveniji. Na začetku letošnjega šolskega leta je bilo vpisanih skoraj 900 učencev, če štejemo še podružnice, pa kar 1159. Število otrok se počasi, a vztrajno povečuje, zato imajo vsako leto večjo prostorsko stisko. Štirje oddelki četrtega razreda imajo pouk v bližnjem Centru za izobraževanje in kulturo, da šola nemoteno izvaja vzgojno-izobraževalni proces, pa so v nekdanjem hišniškem stanovanju ob telovadnici uredili še dodatno učilnico. Ravnatelj Rado Kostrevc že dolgo opozarja na prostorsko stisko in poudarja, da so izkoristili vse razpoložljive prostorske zmožnosti.

Da bi razbremenili matično šolo v Trebnjem, se je občina na podlagi analize šolskega prostora in demografske študije lotila razširitve najbližje podružnične šole v Dolenji Nemški vasi. Lansko jesen so objavili razpis za izbiro izvajalca. »A vse ponudbe so presegale zagotovljena sredstva v proračunu. Z rebalansom smo nato zagotovili več denarja za naložbo in javni razpis novembra ponovili. Ponovno so bili vse prejete ponudbe previsoke, zato smo nadaljevali s konkurenčnim postopkom s pogajanji,« pojasnjuje Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini. Na koncu so s podjetjem GPI Tehnika, ki je nekoliko znižalo svojo ponudbo, podpisali pogodbo v višini 4,7 milijona evrov. 1,4 milijona evrov bo za naložbo prispevala država, saj je bila občina lani uspešna na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, preostalo bo šlo iz občinskega proračuna. To bo ena največjih investicij v zadnjih letih. Nekaj dodatnih deset tisoč evrov pa bo treba kasneje zagotoviti še za nabavo notranje opreme.

Dela naj bi bila predvidoma končana do konca leta. Zakrajšek poudarja, da bo izvajalec delal tako, da bo čim manj motil pouk na šoli. Zgradili bodo dodatnih sedem učilnic s tremi kabineti za učitelje ter dve posebni učilnici s pripadajočima kabinetoma, garderobo za otroke prve triade, sanitarije, na šoli bo tudi dvigalo. »V pritličju bodo tudi učilnice na prostem, ki bodo pokrite in jih bodo lahko otroci uporabljali ob lepem vremenu,« še dodaja Zakrajšek. Zunanje košarkarsko igrišče bodo zaradi gradnje prestavili nad obstoječe nogometno igrišče na odboj, nekoliko višje bodo prestavili tudi otroška igrala, uredili bodo še stezo za skok v daljino in parkirne površine.

Na občini se zavedajo, da Trebnje sicer potrebuje še eno osnovno šolo. Župan Alojzij Kastelic je jeseni razkril, da jo načrtujejo na območju med naseljema Štefan in Rožni Vrh. Zakrajšek pravi, da so zemljišča že odkupili, zdaj morajo še v občinskih prostorskih načrtih urediti, da bodo tam čez nekaj let lahko gradili.

Rok Nose