Na dolenjskem nebu slovenski in ameriški piloti

19.1.2022 | 08:50

Foto: Slovenska vojska; Twitter

Še danes in jutri se bodo na območju Suhe krajine in na letališču Cerklje ob Krki usposabljali slovenski in ameriški piloti. Urili bodo taktične postopke reševanja izoliranega osebja, pa tudi izvenletališko pristajanje na predhodno določenih območjih. Piloti se bodo v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji.

Kot so sporočili iz Generalštaba slovenske vojske, se bodo usposabljanja udeležili piloti 15. polka vojaškega letalstva in 31. lovskega polka iz Aviana. Skupno usposabljanje letalskih posadk pa omogoča izmenjavo znanj in izkušenj med letalstvi zavezništva ter optimalno uporabo sredstev.

Usposabljanje bo potekalo tudi v nočnem času. Načrtovano je skupno letenje do dveh letal in treh helikopterjev. Pri usposabljanju pa bodo upoštevali zakonska določila in ostale predpise, ki urejajo letenje z vojaškimi letalniki.

STA; M. K.