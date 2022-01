Začenja se gradnja obvoznice od Akrapoviča proti Marofu

20.1.2022 | 09:10

Podpis pogodbe

Zahodna obvoznica

Ivančna Gorica - V prostorih Občine Ivančna Gorica sta župan Dušan Strnad in direktor podjetja ELTIM d.o.o. Darko Perko podpisala gradbeno pogodbo za izgradnjo dela zahodne obvoznice v Ivančni Gorici. Ob podpisu je župan povedal, da je gradnja zahodne obvoznice še en izmed prednostnih občinskih projektov v letošnjem letu in ključnega pomena za nadaljnji razvoj občine.

V sklopu zahodne obvoznice je bilo pred leti že zgrajeno krožišče pri Malem Hudem, ki od takrat predstavlja nastavek bodoče obvoznice. »Zahodna obvoznica bo z izgradnjo občinske ceste od podjetja Akrapovič proti Marofu (Stični) in potem naprej z nadvozom preko železniške proge dobila tisto dodano vrednost in razbremenila prometno gnečo v samem centru kraja Ivančna Gorica. Projekt bo omogočil hitrejši in bolj varen dostop krajanom Krajevne skupnosti Stična, Metnaj, šolskemu centru in delno tudi Ivančne Gorice z avtocesto«, še dodaja župan Strnad.

Vrednost pogodbe za obvozno cesto, ki bo potekala med krožnim križiščem na regionalni cesti (pri podjetju Akrapovič) ter križiščem »Marof«, ki pelje proti Stični in Ivančni Gorici ter proti šolskemu centru je 1.3 milijona EUR z DDV. Trikrako križišče pri šolskem centru se bo z izgradnjo obvoznice rekonstruiralo v krožno križišče. V sklopu rekonstrukcije križišča se bosta preuredili tudi obe obstoječi avtobusni postajališči ob lokalni cesti. Ob vzhodnem robu vozišča bodo urejene še površine za pešce in kolesarje. Celotna dolžina novozgrajene ceste in rekonstrukcije lokalne ceste je 950 metrov.

V sklopu izgradnje je vključena regulacija Stiškega potoka in ureditev inundacijskega odtoka v dolžini 240 metrov. Dostopi do vseh objektov in kmetijskih zemljišč pa bodo na novo urejeni z nove ceste.

Začetek del se predvideva v sredini februarja, zaključek pa letošnja jesen.

Hkrati z začetkom izgradnje povezovalne ceste »Malo Hudo – Marof« pa bo država oziroma Direkcija za infrastrukturo začela z gradnjo nadvoza čez železniško progo pri krožišču Malo Hudo. Dela bo izvajal novomeški CGP, še sporočajo iz Ivančne Gorice.

M. K.; foto: Občina Ivančna Gorica, Gašper Stopar

Galerija