Število pozitivnih še visoko, hkrati vse manj bolnikov na intenzivnih oddelkih

Se počasi zadeva umika v razumne okvirje. Tako se je odločila tudi "stroka", ki kroji in oblači v našem življenju. Če imate simptome ali ste bolni, doma bodite, se pozdravite in ne okrog opletat. To je veljalo že od negdaj. Upajmo, da bo tudi zapraševanja manj in manj s tem tudi zastrupljanja naroda. V zadnjih mesecih so nas špricali kot mrčes, zadnje dni pa je nebo neverjetno čisto. Samo tako naprej. In pazimo na svoje zdravje !